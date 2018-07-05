Мэр Галича с горожанами форсировали Галичское озеро вплавь 

В День молодёжи галичские школьники вместе с мэром города устроили соревнования на воде, узнал KOSTROMA.TODAY. Они проплыли 800 метров. Как пишет газета «Галичские известия», в заплыве приняло участие 16 человек. Самой молодой участницей стала 12-летняя воспитанница спортивной школы. Участие в соревновании принимали целые семьи, к примеру, мэр Галича Сергей Синицкий и его сын.
Участники на лодках отплыли от берега примерно на 800 метров, после чего вплавь устремились к финишу, которым стал центральный пляж. На протяжении всего заплыва пловцов на моторных лодках сопровождали спасатели.
В конце соревнования все участники заплыва получили грамоты и медали главы городского округа. Напомним, что, по мнению Роспотребнадзора, Галичское озеро — единственный пригодный для купания водоём в Костромской области.