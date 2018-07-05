Циничный и абсурдный случай произошел в городе Фролово Волгоградской области. Приехавшие на похороны родственники 74-летнего Николая Лымарь с ужасом обнаружили, что в гробу лежит не их близкий, а совсем другой человек. Убедить в этом сотрудников морга оказалось непросто. Более того, детям пенсионера сначала заявили: «Где тело вашего папы — не знаем!» Морга нет, но вы держитесь Жители Фролово из уст в уста рассказывают о том, что уже больше года и в -20 по Цельсию, и в сорокаградусную жару вынуждены возить умерших близких за 120 километров в Михайловку. Люди должны сами искать машину для транспортировки трупов в соседний район, а также платить немалые суммы за перевозку тел для вскрытия. Но как оказалось, это лишь полбеды. В конце июня семья фроловчан Лымарь пришла в ужас, когда вместо тела отца им отдали тело чужого мужчины. О том, что в гробу совершенно другой человек, близкие узнали только перед самой церемонией прощания.
Как рассказала РИА34 сноха пожилого мужчины Алевтина Лымарь, пенсионер скончался 23 июня после долгой болезни. Зная о том, что придется ехать в морг Михайловки, сразу начали искать машину. — Муж нашел УАЗик, отдали 2000 и повезли тело. С собой были и гроб, и одежда, и прочее. Все как положено. Когда прибыли туда — санитары даже не взяли тело, нам самим пришлось его заносить внутрь. Потом только лишь спросили фамилию, забрали одежду и все. На вопрос о том, когда можно будет забрать папу, ответили — числа 26-27-го. Пять дней, представляете! За вскрытие попросили 7800 рублей. Но за двойную плату пообещали все сделать уже на следующий день. Мы люди не богатые, поэтому отказались. Решили ждать. Чемпионат идет — работа стоит Через два дня — в понедельник следующей недели — родственники решили позвонить в морг, как говорится, наудачу. Однако услышали в трубке, что идет чемпионат по футболу, понедельник — официальный выходной, и названивать нет смысла. — Ранним утром во вторник, 26 июня, я с товарищем поехал в Михайловку. В морге назвали фамилию. Мы получили наш гроб. Нам его приоткрыли. Лицо было в несколько слоев прикрыто специальной марлевой маской. Как объяснили сотрудники, сделано это для того, чтобы в жару сохранилось. Нам посоветовали дома обложить тело бутылками, а с лица все убрать только перед прощанием, — с ужасом вспоминает события тех дней сын пенсионера Вячеслав Лымарь. — Супруга договорилась с батюшкой об отпевании, назначили время на обед в столовой. Обзвонили соседей и знакомых, сообщили, что в 15.00 начнется прощание. Ровно за тридцать минут вынесли гроб на улицу. Гроб наш — тело нет Уже во дворе с лица пенсионера сноха начала снимать марлю и обомлела: в гробу лежал совершенно незнакомый, чужой человек. Мужчина был в костюме, который они покупали папе и готовили для похорон. — Я в ужасе закричала. Мы с супругом стояли как вкопанные и не знали, что делать. А рядом с нами десятки близких! Представляете их лица! Муж начал звонить в морг Михайловки, на что ему сначала ответили, что они уже не работают. Более того, на наш вопрос, где тело папы, невозмутимо ответили: «Не знаем». А тело чужого человека до следующего дня предложили оставить у нас. Дальше звонок в ОВД Фролово. На мои слова о том, что во дворе чужой покойник, полицейские лишь отмахнулись. Такое ощущение, что на том конце провода просто покрутили пальцем у виска, слушая меня. Только благодаря тому, что среди собравшихся был представитель местного совета ветеранов, он смог подключить свои связи в Михайловке и нас согласились принять в тот же день. Второй раз за сутки семья Лымарь отправилась за сотню километров с гробом. — Тело чужого мужчины приняли, тут же при нас сняли с него одежду и одели на папу. Представляете! Никаких извинений, объяснений. Только жаловались, что на несколько районов работают два санитара и один патологоанатом, мол, что мы еще возмущаемся. Десятки тел в день привозят — ну бывает! Тот день мы до сих пор вспоминаем с ужасом. Из-за поездок туда-сюда папу не удалось отпеть, да еще и накладка со столовой получилась. Поминальный обед, если его так можно назвать, вообще был в девять вечера, — вспоминает Алевтина. — А близкие мужчины, которого мы привезли хоронить, наверное, вообще не подозревают об этом вопиющем случае. А надо бы. Представляете, если бы хоронили папу в закрытом гробу, мы даже бы не узнали, что там другой человек. Страшно все это. Жители Фролово, узнавшие о вопиющей истории в семьи Лымарь, сочувствуют, но говорят, что и раньше в местном морге был беспредел. — Морг во Фролово закрылся примерно год назад. Когда-то был местный патологоанатом, потом его не стало, — рассказывает знакомый семьи Лымарь, общественник Алексей Князев. — В Михайловку везут тела и из других районов. Такая вот оптимизация расходов, а вернее, ханжество и предвзятое отношение к людям. Этакий кризис власти на местах, и вроде как все по закону о местном самоуправлении, а на деле агония и бездействие власти на местах. А люди просто боятся и молчат — попробуй правду скажи, сразу применят рычаги воздействия. Мы миллиарды тратим на мундиаль, а людские проблемы ежедневные и насущные не видим. Что касается случая с семьей Лымарь, конечно, присутствует элемент человеческого фактора, но вероятно, решать надо не с санитарами морга вопрос, а с должностными лицами и чиновниками, которые наверняка на все вопросы имеют ответ. Тогда вопрос: когда прекратятся издевательства и поборы с людей в похоронном деле, а место сделают достойным для этапа последнего пути? Беда в том, что когда во Фролово морг функционировал, и уже тогда там был беспредел. Лично я сам привозил туда с реанимации маму. Сам мыл ее и готовил ко вскрытию, потом укладывал в гроб, в то время как санитар просто находился рядом. Вот такая вот реальность. В морге Михайловки факт выдачи семье Лымарь другого тела подтвердили, но произошедший инцидент назвали «банальной технической ошибкой». — Действительно, тела перепутали. Но это не система, а банальная техническая ошибка. И все потому, что на лице была специальная маска. Мы ей накрываем лицо, чтобы оно не портилось в жару. Вот на выдаче из холодильника и достали другого человека. У нас серьезная организация. Я работаю 19 лет, уверяю вас — такое произошло впервые, — пояснил РИА34 заведующий Михайловским судебно-медицинским отделением Волгоградского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Андрей Петрушин. — Признаем, это наш недосмотр. Но со стороны родственников больших претензий не было. Да возмущались они, но еще раз повторюсь — в день столько тел нам привозят, вот и произошла досадная техническая ошибка.