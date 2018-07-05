«Где тело вашего папы — не знаем»: в морге Волгоградской области перепутали покойников

Циничный и абсурдный случай произошел в городе Фролово Волгоградской области. Приехавшие на похороны родственники 74-летнего Николая Лымарь с ужасом обнаружили, что в гробу лежит не их близкий, а совсем другой человек. Убедить в этом сотрудников морга оказалось непросто. Более того, детям пенсионера сначала заявили: «Где тело вашего папы — не знаем!» Морга нет, но вы держитесь Жители Фролово из уст в уста рассказывают о том, что уже больше года и в -20 по Цельсию, и в сорокаградусную жару вынуждены возить умерших близких за 120 километров в Михайловку. Люди должны сами искать машину для транспортировки трупов в соседний район, а также платить немалые суммы за перевозку тел для вскрытия. Но как оказалось, это лишь полбеды. В конце июня семья фроловчан Лымарь пришла в ужас, когда вместо тела отца им отдали тело чужого мужчины. О том, что в гробу совершенно другой человек, близкие узнали только перед самой церемонией прощания.