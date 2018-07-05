Выращенный моржом дельфин впервые выступит перед зрителями в Петербурге

Пятилетний дельфиненок Куплет впервые выступит перед зрителями в Петербурге, сообщает Мойка78. Он предстанет перед публикой в день своего рождения, 5 июля.

Появление малыша на свет в петербургском дельфинарии в 2013 году произвело настоящий фурор: Куплет стал первым дельфином, родившимся в неволе за последние 20 лет.

По словам дрессировщиков, родители Куплет, Баян и Медуза, самостоятельно научили сына нескольким трюкам, также с ним работали и сотрудники дельфинария. Пока малыш взрослел, с ним нянчились морж Соня и белуха Полина, которые в четверг выступят вместе с дельфиненком.

После демонстрации своих умений Куплет получит в подарок торт из рыбы.