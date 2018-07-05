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Жительница Краснодара стала звездой интернета после измены мужа на отдыхе
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Жительница Краснодара стала звездой интернета после измены мужа на отдыхе 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
54‐летняя жительница Краснодара Елена П. стала звездой Youtube после измены супруга. Об этом она рассказала на своем канале «Мама отличника», чем вызвала неоднозначную реакцию, сообщил Life.
Сначала женщина рассказывала подписчикам обычные истории о жизни с двумя детьми. Все было спокойно до тех пор, пока ее 60-летний супруг не изменил, о чем Елена сразу поделилась на своем канале.
Муж и жена отдыхали в Анапе. Ничего не предвещало беды, пока мужчина не завел роман с девушкой-аниматором.
«Я возвращаюсь с завтрака и вижу, как он играет с ней в настольный теннис. Мне сказал: «Мама, привет!». Я заулыбалась и прошла мимо. Вообще позорище», — рассказала женщина.
Расстроенная Елена поделилась историей с подписчиками и попросила совета. Ролик так понравился зрителям, что собрал около 1,5 миллиона просмотров и 10 тысяч комментариев. Жертва супружеской измены получила как поддержку, так и критику.
«Как это страшно и унизительно, но, может, в этом есть и свои плюсы. Под зад коленом его и посвятить время себе любимой», «До чего дошла взрослая женщина ради просмотров! Я в шоке! Неужели ради хайпа можно снимать все подряд?», — комментировали видео подписчики.
Елена решила не унывать. Она планирует съехать от изменника к дочери и снова отправиться на отдых.
Москвич узнал, что ребенок, родившийся в результате ЭКО, не его. Супруга мужчины забеременела с помощью чужого биологического материала, но не сказала об этом. Теперь муж судится и с женой, и с клиникой.
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