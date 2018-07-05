Дзагов вернулся к тренировкам в сборной России

За два дня до игры между Россией и Хорватией в 1/4 финала чемпионата мира на поле вернулся полузащитник Алан Дзагоев . Он выбыл на 22-й минуте матча открытия мундиаля и пропустил следующие четыре игры. Позже врачи поставили ему диагноз «миофасциальный синдром мышц спины». Судя по информации из официального Twitter-канала, футболист «будет работать с некоторыми ограничениями».

Юрий Жирков сегодня продолжит индивидуально тренироваться в тренажёрном зале. Алан Дзагоев начнёт занятие на поле и будет работать с некоторыми ограничениями. pic.twitter.com/gRzEFbCVtn

— Сборная России (@TeamRussia) 5 июля 2018 г.

Что касается его коллеги Юрия Жиркова, то он пропусти тренировку в основном составе и отправился в тренажерный зал. Накануне спортсмен начал заниматься по индивидуальной программе, но сроки его восстановления пока не называют.

Ранее Пятый канал рассказывал, сколько всего Неймар пролежал на газоне во время матчей ЧМ-2018.