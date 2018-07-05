Цветочные ободки создадут «Мастерицы»

На головах жительниц района распустятся цветы. Такое необычное преображение ждет посетительниц творческого занятия «Изготовление ободка с цветами» в учебном комбинате «Мастерица». Пройдет урок во вторник, 10 июля.

Яркие ткани, шелковые ленты, бусины — ведущая мастер-класса Мария Баладжи расскажет участникам, как их использовать в различных техниках изготовления декоративного цветка.

— На самом деле, это не так сложно, как кажется на первый взгляд, — рассказала она редактору газеты «Борисовские пруды», — Я подобрала такие варианты творчества, с которым может справиться любой. Вообще мы часто проводим подобные занятия. К нам приходят учиться вязать или вручную собирать лоскутные полотна. Это очень интересно нашим посетителям.

Пройдет творческий урок в 15:00.