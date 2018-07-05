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Уфу на федеральном канале назвали «неопрятным» городом
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Уфу на федеральном канале назвали «неопрятным» городом 

ГОРОБЗОР.РУ 57 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Уфу показали по телеканалу «Пятница». Ведущие назвали столицу Башкирии «неопрятным и пожароопасным» городом.
Телеведущие программы «Инсайдеры» устроились на работу в три различные организации Башкирии. В результаты были озвучены неприятные факты про мясокомбинат, расположенный в Октябрьском. Рабочие комбината свою продукцию предпочитают не покупать, потому что в котлетах слишком много хлеба, а плохо пахнущий фарш пускают на начинку пирогов, и вообще вся продукция готовится с нарушениями санитарных правил.
Второй сюжет был посвящен контактному зоопарку в ТЦ Уфы, где за животными неподобающим образом ухаживали и путали корма зверей. В третьем сюжете рассказали про студенческую столовую одного из университетов города. Повара без перчаток здесь перемешивают салаты и руками раскладывают их по тарелкам, молоко разбавляют водой, а в плов добавляют курицу, не проданную накануне.
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