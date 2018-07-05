Экс-свекровь Анны Седоковой набросилась с оскорблениями на старшую дочь певицы

Не так давно поклонники узнали, что уже больше полугода многодетная мама Анна Седокова вынуждена сражаться с бывшем мужем за Монику. Девочка большую часть времени жила с отцом в Лос-Анджелесе, а последние девять месяцев у певицы не было возможности полноценно общаться с наследницей.

Анна может встречаться с ней только в присутствии американских правоохранительных органов . Экс-супруг Седоковой намерен лишить ее родительских прав и считает, что певица опасна для девочки. Артистка признавалась поклонникам, что не понимает, почему Максим так с ней поступает, и сейчас делает все для того, чтобы решить вопрос мирным путем.

Ранее СМИ сообщали о том, что судья считает, что ее мама может похитить собственную дочь. Именно поэтому американские судьи и приняли решение запрещать певице видеться с дочерью наедине.

Тем временем бабушка Моники активно общается с поклонниками артистки в комментариях. Не так давно в Инстаграме был создан аккаунт, который якобы принадлежит экс-свекрови Анны. Женщина заступается в комментариях за своего сына и говорит о том, что Седокова не стала раскрывать всю правду о происходящем. Чернявская уверяет общественность, что Максим хотел договориться с бывшей женой мирным путем и не собирался лишать ее родительских прав.

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