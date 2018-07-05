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Экс-свекровь Анны Седоковой набросилась с оскорблениями на старшую дочь певицы
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Экс-свекровь Анны Седоковой набросилась с оскорблениями на старшую дочь певицы 

Teleprogramma.pro 59 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Не так давно поклонники узнали, что уже больше полугода многодетная мама Анна Седокова вынуждена сражаться с бывшем мужем за Монику. Девочка большую часть времени жила с отцом в Лос-Анджелесе, а последние девять месяцев у певицы не было возможности полноценно общаться с наследницей.
Анна может встречаться с ней только в присутствии американских правоохранительных органов. Экс-супруг Седоковой намерен лишить ее родительских прав и считает, что певица опасна для девочки. Артистка признавалась поклонникам, что не понимает, почему Максим так с ней поступает, и сейчас делает все для того, чтобы решить вопрос мирным путем.
Ранее СМИ сообщали о том, что судья считает, что ее мама может похитить собственную дочь. Именно поэтому американские судьи и приняли решение запрещать певице видеться с дочерью наедине.
Тем временем бабушка Моники активно общается с поклонниками артистки в комментариях. Не так давно в Инстаграме был создан аккаунт, который якобы принадлежит экс-свекрови Анны. Женщина заступается в комментариях за своего сына и говорит о том, что Седокова не стала раскрывать всю правду о происходящем. Чернявская уверяет общественность, что Максим хотел договориться с бывшей женой мирным путем и не собирался лишать ее родительских прав.
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Также женщина прошлась и по старшей наследнице Анны Алине. Чернявская оставила несколько весьма оскорбительных комментариев в адрес девочки и назвала ее неблагодарной и лживой, так как раньше Алина проводила много времени в семье Чернявского. Такое поведение Марины Чернявской весьма удивляет пользователей. Сам Максим предпочитает не комментировать происходящее. Седокова тоже предпочитает лишний раз не затрагивать эту болезненную для нее тему. Отметим, что до сих пор точно не известно, действительно ли аккаунт принадлежит бабушке Моники.
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