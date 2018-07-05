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Юлия Снигирь не смогла украсить себя блузкой фантазийного кроя
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Юлия Снигирь не смогла украсить себя блузкой фантазийного кроя 

Teleprogramma.pro 53 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Юлия Снигирь Фото: Persona Stars
Недавно актриса отметила 35-летие: юбилей Юлия отпраздновала в компании подруг, мамы и гражданского мужа Евгения Цыганова — отца своего двухлетнего сына Федора. Ради воспитания мальчика мама артистки переехала в Москву из Тульской области. Весной появились слухи, что Снигирь и Цыганов якобы расстались, однако позже артисты снова начали появляться вместе на людях. Пара никогда не комментирует свои отношения. Комментарий эксперта:
Cтилист-имиджмейкер Юлия Климова*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Такую красивую женщину, как Юлия, хочется видеть в чем-то, подчеркивающем ее утонченную внешность. Блузка на ней — из категории «можно носить, а можно спрятать подальше в шкаф». Вещь не уродует свою хозяйку (такую прекрасную фактуру вообще трудно чем-либо испортить), но и не украшает ее. Зачем тогда носить такую вещь?
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