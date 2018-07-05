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Подмосковные пенсионеры получат новую льготу на проезд по Москве
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Подмосковные пенсионеры получат новую льготу на проезд по Москве 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Жители Подмосковья, которым уже исполнилось 60 лет, с 1 сентября смогут бесплатно ездить по Москве на всех видах общественного транспорта, включая метро. С такой инициативой выступил перед депутатами Мособлдумы губернатор Московской области Андрей Воробьев.
— Это далось непросто, часть моих коллег в правительстве возражали — и на то были разные аргументы. Но я принимаю это решение и прошу вас его поддержать, — обратился губернатор к областному парламенту.
Новая льгота коснется 1,5 миллиона человек. Напомним, что накануне на заседании областного правительства Андрей Воробьев заявил о том, что с 1 августа пенсионеры без льготного статуса получат право бесплатного проезда в пригородных поездах. Также им смогут воспользоваться почетные доноры, дети до 18 лет из многодетных семей и один из их родителей, опекун или приемный родитель, воспитывающий ребенка-сироту, родители детей-инвалидов, один из родителей инвалида с детства, получающего образование — вплоть до достижения им 23 лет. Эта льгота распространяется еще на 1,2 миллиона жителей области.
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