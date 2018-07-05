Бирюлевцы встретились с главой управы

Встреча жителей с главой управы Бирюлева Западного Ольгой Андрияновой состоялась 4 июля.

На встрече присутствовала глава муниципального округа Елена Леликова . Основными повестками встречи стали предоставление льгот социально-незащищенным группам граждан и снижение уровня жилищно-коммунальной задолженности. Глава управы сообщила о методах работы с должниками по коммунальным услугам: обзвон квартир неплатещиков, рейды с сотрудниками полиции и представителями ГБУ «Жилищник» и информационно-просветительские работы.

Елена Леликова рассказала о социальной помощи льготной категории граждан, и об основных проектах ‒ «Московской образовательной смене» и «Московском долголетии». Также глава муниципального округа сообщила о детских пособиях, бесплатных путевках в санатории и помощи для малоимущих жителей Бирюлева Западного.

После обсуждения повесток Ольга Андриянова ответила на все интересующие вопросы бирюлевцев.