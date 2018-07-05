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Бирюлевцы встретились с главой управы
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Бирюлевцы встретились с главой управы 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Встреча жителей с главой управы Бирюлева Западного Ольгой Андрияновой состоялась 4 июля.
На встрече присутствовала глава муниципального округа Елена Леликова. Основными повестками встречи стали предоставление льгот социально-незащищенным группам граждан и снижение уровня жилищно-коммунальной задолженности. Глава управы сообщила о методах работы с должниками по коммунальным услугам: обзвон квартир неплатещиков, рейды с сотрудниками полиции и представителями ГБУ «Жилищник» и информационно-просветительские работы.
Елена Леликова рассказала о социальной помощи льготной категории граждан, и об основных проектах ‒ «Московской образовательной смене» и «Московском долголетии». Также глава муниципального округа сообщила о детских пособиях, бесплатных путевках в санатории и помощи для малоимущих жителей Бирюлева Западного.
После обсуждения повесток Ольга Андриянова ответила на все интересующие вопросы бирюлевцев.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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