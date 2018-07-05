Под Воронежем будут судить мать, облившую кипятком двухлетнего сына

В Воронежской области под суд пойдет многодетная мать, ошпарившая кипятком двухлетнего сына, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент случился вечером 17 февраля этого года в Нижнедевицком районе. 36-летняя женщина выпивала со своим сожителем и знакомой. Будучи уже сильно нетрезвой, женщина опрокинула чайник с кипятком, который несла в левой руке, на своего двухлетнего сына, которого держала в правой руке.

В результате малыш получил серьезные ожоги различных частей тела. Несмотря на это, мать не обратилась за помощью к медикам, а лишь смазала ожоги мазью. Через двое суток она попросила у соседа лекарства для ребенка. Когда мужчина пришел к ним домой, малыш был уже в бессознательном состоянии. Сосед вызвал скорую помощь и мальчика госпитализировали.

На предварительном следствии многодетная мать полностью признала свою вину. «Обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу» — рассказал и.о. руководителя Хохольского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Евгений Гетманов.