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Под Воронежем будут судить мать, облившую кипятком двухлетнего сына
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Под Воронежем будут судить мать, облившую кипятком двухлетнего сына 

АиФ 53 минуты назад
Фото: АиФ
В Воронежской области под суд пойдет многодетная мать, ошпарившая кипятком двухлетнего сына, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
Инцидент случился вечером 17 февраля этого года в Нижнедевицком районе. 36-летняя женщина выпивала со своим сожителем и знакомой. Будучи уже сильно нетрезвой, женщина опрокинула чайник с кипятком, который несла в левой руке, на своего двухлетнего сына, которого держала в правой руке.
В результате малыш получил серьезные ожоги различных частей тела. Несмотря на это, мать не обратилась за помощью к медикам, а лишь смазала ожоги мазью. Через двое суток она попросила у соседа лекарства для ребенка. Когда мужчина пришел к ним домой, малыш был уже в бессознательном состоянии. Сосед вызвал скорую помощь и мальчика госпитализировали.
На предварительном следствии многодетная мать полностью признала свою вину. «Обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу» — рассказал и.о. руководителя Хохольского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Евгений Гетманов.
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