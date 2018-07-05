«Дорогая, у меня эти дни»: на что идут мужчины во время мундиаля

Побывать на Чемпионате мира по футболу мечта каждого настоящего мужика. Мечта раз в 4 года «отомстить» своим подругам или женам и кинуть им ответочку: «Извини дорогая, у меня эти дни!». Да, да, вы непременно увидите удивлённые глаза вашей суженной.

Ремонт подождет или развод

Именно такое выражение лица корреспондент News.ru наблюдал в Самаре, когда сосед по столику Мишаня (так он представился мне потом позже) одного из кафе на набережной сказал своей подруге, что, мол, ремонт подождет. «Ты чего ко мне пристала, а? Ремонт подождет. Футбол же, чемпионат мира. Так что, дорогая, целый месяц у меня ЭТИ дни заняты», — сказал Мишаня так громко, что заставил обратить на себя внимание всю мужскую часть кафе, которые одобрительно закивали.

Ох, Мишаня! После это короткого монолога ты оказался красавцем в лице мужской части населения. Надеемся, что тебе не грозит развод, и ремонт ты всё-таки сделаешь.

Зато порвать все супружеские связи решил другой болельщик — житель Сочи. После просмотра матча Хорватия — Дания компания расположилась недалеко от фан-зоны на лужайке. Вторая половина, видимо, так устала от чемпионата и так достала парня, что тот аж закричал: «Давай, развод, давай». Дальнейшая судьба пары неизвестна. Футбол, конечно, не должен становится поводом для расставаний и семейных дрязг, наоборот, игра миллионов обязана сплачивать семьи и национальности. Вот о сближении наций, точнее о попытках сблизится, теперь подробнее.

News.ru/Сергей Булкин

Эксперимент самарский. Русский.

Чемпионат — это не только футбол, но и праздник при участии тысячи болельщиков со всего мира, заполнивших площади и улицы городов-организаторов. Яркие перуанцы, колумбийцы, мексиканцы и представители других стран гуляют, поют и знакомятся…с местными девушками. Вот здесь-то и начинается первая часть моего самарского эксперимента.

Замечено, если вы из России, то шансов познакомиться с кем-то из местных девчат в шортах по самое не хочу и декольте по самое не могу (проще уж без него) почти нет. А вот если вы принц заморский, то волжские дамы упадут к вашим ногам и не важно, знают они ваш родной язык или нет.

Самару за четыре дня пребывания в командировке удалось выучить почти полностью. Выходить на «охоту» лучше вечером и не обязательно в день матча, а «жертву» лучше выбирать не одну, а сразу компанию. Так девушкам, как выяснилось позже, спокойнее. Кроссовки, шорты, очки и в путь. Да, и на шею вешаю самый главный атрибут — аккредитацию. Ещё одно наблюдение: если на вас висит Fan ID или аккредитация, значит вы имеете отношение к мундиалю и только по ним вас идентифицируют, что вы не местный. И как минимум перед вами остановятся, как максимум — может появиться в будущем дитя ЧМ-2018.

«Девушка, извините, не подскажите где у вас можно хорошо поужинать? Желательно дорогой ресторан?», — сказал я, встретив по дороге симпатичную брюнетку.

«Вы откуда?», — кидает она свой взор на мой «паспорт» висящий на шее. Вот тут в моей голове начались туманы. Что сказать? Москва? Тогда, может быть, есть шанс, что укажет дорогу и пойдет со мной, если приглашу, ведь все-таки человек из столицы, города бабла. Но, так как моя цель эксперимент, поэтому не раскрываю все карты и говорю: «Саранск». Минута молчания моей собеседницы, и она направляет меня сначала на трамвай проехать две остановки, перейти дорогу, а там будет сидеть бабушка продавать семечки, вот у неё, мол, и спросишь.

«Может, вы со мной прогуляетесь? Я вас угощу?», — настаиваю. «Нет, спасибо», — сказала Ольга. Это провал, подумал Штирлиц. Саранск не прокатил.

Не отчаиваюсь. Направлюсь в сторону центра города, навстречу идут две блондинки, одеты весьма откровенно. При приближении ко мне, они кидают взгляд на мою аккредитацию, а значит они, вероятно, в поисках тех самых, с «паспортами». Пора пользоваться шансом. «Здравствуйте девушки. Где у вас тут можно поужинать в дорогом ресторане, ну или потусить в приличном клубе?», — начинаю диалог. Услышав русскую речь, с лиц девушек исчезла улыбка.

News.ru/Сергей Булкин

«А вы что хотите, конкретно?», — спрашивают Маша и Саша.

«Выпить, закусить, тусануть и поплясать. Я из Москвы (достаю козырь) и хочу увидеть, как вы тут отдыхаете».

«Тогда пройдите чуть вперед, минут 20, там будет полно баров».

«Может вы со мной прогуляетесь?»

«Нет, спешим», — сказали, как отрезали.

Хватит. Саранск не прокатил, а уж Москва и тем более. Пора прикидываться принцем заморским, потому как лично наблюдал как перуанцы и колумбийцы в Саранске с легкостью подкатывали к нашим Машам и Дашам, и все было в ажуре.

News.ru/Сергей Булкин

Эксперимент самарский. Иностранец

Время 22:00. Уже зная, что вся активность происходит возле прекрасной набережной, направляюсь туда. Ирландский паб забит бразильцами, поэтому туда не суюсь. Иду в летнее кафе (нужно отметить, что оно пользуется популярностью), где также отдыхают колумбийцы и другие товарищи, вижу последний стол, который забронирован, но благодаря уже знакомой официантке (обедал не раз), она все же сажает меня туда. Стол на троих, жду. Чудо! Официантка направляет ко мне за стол двух фигуристых брюнеток (вот тут я подумал, как бы не спалила, что свой), моментально переворачиваю аккредитацию, что бы не было видно мое ФИО, иначе очередной провал.

«Hello», — говорю я громко, таким образом, дав понять официантке: «Не пали, родная». Улыбнулась, поняла. Моей смекалке позавидуют, наверное, лучшие сыщики мира. «Hi», — тут же отвечает одна из них. Теперь меня тревожит одна мысль, если они спросят откуда я родом, надо что-то придумывать. На кого я могу быть похож? Кожа смуглая, во время командировки загорел ещё больше, очки модные, кроссы стильные. Перуанец? Колумбиец? Испанец?

«How you doing? (Как у вас дела?)», — продолжаю разговор. А теперь внимание, занавес…

News.ru/Сергей Булкин

«Что он сказал? Может как дела?», — говорит одна.

«А черт его знает, я английский в школе только учила, да и то забыла», — отвечает другая.

Господи, моей радости не было предела. Клюнули, да еще с незнанием английского языка. Подфартило. Сейчас главная задача была не засмеяться.

«Как будем общаться, то?», — сказала Мария (имена узнал, пока они между собой решали как все же со мной разговаривать)

«Жестами», — сказала Наталья.

«Are you local? From Samara?» (Вы местные? Из Самары?), — продолжаю я.

АГН «Москва»/Антон Кардашов

Они услышали Самара, и вероятно догадались, о чём я.

«Yes, yes», — одновременно сказали они. А мне хотелось добавить фразу из «Джентельменов удачи», когда герои фильма учили английский на даче академика: «Ес, ес, обхс».

Проблему с переводом я решил за них. Многие иностранцы сталкиваются с тем, что россияне не понимают английский язык, поэтому в помощь им мобильный переводчик. Таким образом поступил и я. Благодаря мобильнику диалог и завязался.

Час, два коротали время за общением, как, вдруг, одна из мадам передает мне телефон, где гугл-переводчик задал вопрос: «А ты где живешь? Один?». Так, «рыба» заглотила наживку, оставалось подумать, где и в какой момент их разоблачить. Сообщаю, что живу один, в гостинице, если хотите можем поехать. ВАЖНО! НИ ОДНА ДЕВУШКА ВО ВРЕМЯ ЭКСПЕРИМЕНТА НА ПОСТРАДАЛА! Они соглашаются, вызываю такси, по дороге думаю, когда же их расстроить, что я всё же не иностранец. Приехали в гостиницу, подхожу на ресепшн, а теперь внимание…«Привет, можно ключ от четвёртого номера», — говорю я на нашем, родном языке.

Если вы подумали, что они стояли и удивлялись, нет. После этой фразы я услышал, как хлопнула гостиничная входная дверь за моей спиной. Их след простыл. Вероятно, быстро уходя, они вспомнили всю мою семью.

Эпилог

После Самары перебрался в Калининград, оттуда в Сочи. Там уже обошлось без экспериментов. Калиниградские красавицы знакомились со всеми, и не важно откуда ты родом — из России, Латинской Америки или Европы. А вот девушки в Сочи похоже уже привыкли, что мы выдаём себя за иностранцев. Как только стоит сказать «Hello», в ответ услышите: «Откуда ты? Вас таких „иностранцев“ тут пруд пруди».

Все описанное, конечно, же единичные случаи, и автор материала ни в коем случаи не хотел оскорбить, очернить девушек и нанести вред. Самые красивые девочки, девушки, женщины и бабушки в России и только в России. Не секрет, что такого же мнения и заморские «принцы».