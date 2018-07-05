Летом был полон сад. Что надо успеть в саду, огороде и цветнике?

К тому же начинаются приятные хлопоты — сбор первого урожая и начало заготовок на зиму. Что ещё нужно сделать в саду, огороде и цветнике в июле, рассказала « АиФ в Иванове» инженер садово-паркового и ландшафтного строительства Светлана Сердюк

Тепличные создания

— Светлана, говорят, в июле повышенного внимания одинаково требуют и плодово-ягодные, и овощные, и цветочные культуры…

— Очень важно создать им лучшие условия для плодоношения и цветения, обеспечивая регулярными поливами и подкормками, защищая от солнца и возможных июльских ливней, которые, как известно, считаются самыми обильными в летнем сезоне.

В жаркую летнюю погоду особенно уязвимыми становятся растения, выращиваемые в закрытом грунте. Значительная доля работы в огороде в июле — уход за посадками и посевами в теплицах и на открытом воздухе. С приходом жарких июльских дней дачники стараются максимально обеспечивать огородные насаждения водой, не забывая при необходимости подкармливать их удобрениями.

При поливах теплолюбивых огородных посадок (в первую очередь, огурцов) используют только тёплую, согретую на солнце воду, но ни в коем случае не холодную, прямо из скважины или колодца.

— Какие предстоят посевы и посадки?

— Первые числа месяца — подходящая пора для последних в сезоне посевов овощей летних сортов: дайкона, брокколи, шпината, свёклы, редьки и репы. Вместе с ними можно повторно высеять и зелень — базилик, укроп, петрушку, листовой салат. В конце июля — начале августа допустима высадка редиса и редьки осенних сортов.

Обладатели зимних теплиц в первой половине месяца приступают к высадкам рассады огурцов, а со второй половины — рассады томатов (сроки высадки определяются исходя из местных климатических и погодных условий). Подобная предусмотрительность позволяет обеспечить урожай свежих овощей вплоть до холодов.

— Все любят свежие помидорчики с грядки. Но их не вырастить без таких премудростей, как пасынкование и подкормка?

— Томаты, выращиваемые в плёночных теплицах, формируют в один-два стебля (второй стебель — из пасынка, находящегося под первой кистью). Нижние листья и лишние пасынки удаляют, оставляя на каждом томате по 6-8 цветочных кистей.

В свою очередь, томаты, которые растут в открытом грунте, формируют в один стебель, удаляя раз в неделю ненужные боковые побеги.

Томаты ультраспелых сортов не пасынкуют. В конце месяца на растениях прищипывают точку роста, поскольку, начиная с этого момента, плоды уже не успеют полноценно сформироваться и поспеть. Томаты в теплице ещё до образования завязей на двух-трёх кистях следует подкормить таким составом: вода — 10 л; аммиачная (аммонийная) селитра — 30 г; суперфосфат — 80 г; калия сульфат — 25 г.

Во второй раз подкормка нужна в период плодоношения растений. Используют такой раствор: аммиачная селитра — 40 г; суперфосфат — 40 г; калия сульфат — 30 г; вода — 10 л.

Уберите и подкормите

— Но больше всего мы ждем уборки первого урожая! Когда этим следует заниматься по уму?

— Именно сейчас на дачах поспевают огурцы, патиссоны, кабачки, бобовые зеленные, ранняя белокочанная и цветная капуста. Вместе с ними также убирают ранний картофель, озимый чеснок, лук-севок и лук, выращенный из севка на перо.

Огородные посадки подкармливают исходя, в первую очередь, из их внешнего вида — особенно это касается огурцов, которые в текущем месяце плодоносят интенсивнее всего. Изменение окраски листьев или деформация образующихся плодов — верные признаки, что растения испытывают дефицит микроэлементов.

Подкормку огурцов в июле обычно осуществляют каждые 7-10 дней, применяя раствор перепревшего коровьего навоза с добавлением нитрофоски (40 г на 1 ведро раствора). Рекомендуемая норма — 1 л на куст. Подкормку перцев в июле делают тем же способом, что и томатов.

Баклажаны в самом начале плодоношения подкармливают раствором коровяка из расчёта 1 л на одно растение. Кабачки подкармливают калийными удобрениями (50 г на ведро воды), расходуя по полтора литра готового раствора на куст. Свёклу подкармливают минеральными удобрениями перед тем, как на ней начнут смыкаться листья. Рекомендуемая норма расхода удобрений на кв. м посадок свёклы: 5 г мочевины, 8 г калийной соли и 6 г суперфосфата.

Вырезаем конкурентов

— А ещё в июле продолжают ухаживать за привитыми растениями, лечат раны на деревьях, устанавливают опоры под отяжелевшими плодоносящими ветвями плодово-ягодных культур. А что предстоит делать во второй половине месяца?

— Со второй половины июля надо прежде создать условия для вызревания древесины и подготовки посадок к будущей перезимовке. Поэтому прекращают азотные подкормки, прищипывают интенсивно растущие побеги на молодых деревьях. На чрезмерно увлажнённых участках высеивают люпин, бобы, горох и иные культуры, которые в конце летнего сезона используют в качестве натурального удобрения.

Июль — ещё и время для заготовки зелёных черенков облепихи и актинидии. Для размножения последней с маточного растения срезают побеги, которые начали одревесневать. Далее их нарезают на 10-15-сантиметровые черенки с 2-3 почками (нижний срез проделывают сразу под почкой). Потом удаляют нижний лист, а оставшиеся вполовину укорачивают.

Готовые черенки высаживают в рассадник по схеме 5х5 см, заглубляя их в грунт на 5-6 см, затем поливают и притеняют. Черенки укореняются примерно через 2,5-3 недели. До середины июля формируют двухлетние саженцы плодовых культур. Определив на них 3-4 основные ветви, прищипывают промежуточные ветви или переводят их в горизонтальное положение. Конкурента-лидера полностью вырезают.

В конце июля приступают к заготовке семян вишни и ирги. Семена вишни закладывают на стратификацию. Для этого их помещают во влажный субстрат, где выдерживают 60-90 дней при температуре +10… +15°, 60-70 дней — при температуре +6… +8°, а с момента наклёвывания семян до их посева — при температуре 0… +1°.

Важно

План на «макушку лета»

Чем заняться на грядках в июле?

Сеять овощные культуры (зеленные, овощные многолетники, репу, зимнюю редьку и т. д.);подвязывать, прищипывать/пасынковать огурцы и томаты;прореживать огородные посадки, регулярно удалять сорняки;высаживать рассаду огурцов (ориентировочно с 5-15 июля) и томатов (примерно с 15-25 июля) для выращивания в зимней теплице по второму культурообороту;рыхлить грядки, мульчировать почву;убирать первый урожай.

Срезаем цветы

В июле цветение роз в разгаре, но чтобы дать им возможность украшать участок ещё 10-15 лет, срезать цветки роз нужно только для формирования куста.

Цветки, расположенные на мощных крепких ветвях, обязательно должны пройти полный цикл цветения, после чего их можно оборвать или срезать. Засохшие цветки и формирующуюся поросль шиповника на розах надо вовремя удалять, чтобы растения не растрачивали запаса питательных веществ понапрасну.

При срезке цветущих побегов оставляют по 2-3 сильные почки в пазухах крупных нижних листьев. Обрезку ветвей и срезку цветков роз завершают в конце месяца, чтобы не стимулировать развитие молодых ветвей, которые до холодов уже не успеют вызреть.

Срезая гладиолусы для букетов, на каждом растении оставляют не менее четырёх нижних листьев для лучшего питания клубнелуковицы. При срезке лилий оставляют не меньше трети побега.