«Здесь есть лимонад без лимона»: мексиканский блогер удивился самарскому квасу

В Самаре некоторые иностранные болельщики открыли для себя новые гастрономические предпочтения. В частности, мексиканский блогер написал хвалебную оду местному квасу. Фотографией русского национального напитка мужчина поделился в своем Instagram-аккаунте.

En Rusia hay Limonada sin Limón, y nadie dice nada, solo la disfrutan. Algo que decir México 🇲🇽? #soygarnachero #larutadelagarnacha #fifa #russia #worldcup Публикация от La Ruta de la Garnacha (@larutadelagarnacha) 3 Июл 2018 в 5:48 PDT — В России есть лимонад без лимона, и все молчали об этом. Наслаждаюсь в одиночку. Что думаешь, Мексика? — написал мужчина.

Некоторые комментаторы выразили заинтересованность.

— Как они его тогда делают? Вы меня уже заинтриговали, — написал житель Мексики.

В беседу вмешался велосипедист из Аргентины, который уточнил, что этот напиток нельзя считать лимонадом.

— Это не «лимонада»… Это русский квас — фермерский хлебный напиток. На вкус как изюмный напиток с пузырьками. Сладкий и действительно освежающий. Я люблю его, — написал аргентинец.

Матч между командами Мексики и Бразилии состоялся на стадионе «Самара Арена» в рамках 1/8 ЧМ по футболу.

Как иностранные болельщики проводили время после игры и какие неожиданные гости посетили город — смотрите в ночном фоторепортаже.