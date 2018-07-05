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«Здесь есть лимонад без лимона»: мексиканский блогер удивился самарскому квасу
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«Здесь есть лимонад без лимона»: мексиканский блогер удивился самарскому квасу 

63.ru 45 минут назад
Фото: 63.ru
В Самаре некоторые иностранные болельщики открыли для себя новые гастрономические предпочтения. В частности, мексиканский блогер написал хвалебную оду местному квасу. Фотографией русского национального напитка мужчина поделился в своем Instagram-аккаунте.
En Rusia hay Limonada sin Limón, y nadie dice nada, solo la disfrutan. Algo que decir México 🇲🇽? #soygarnachero #larutadelagarnacha #fifa #russia #worldcup Публикация от La Ruta de la Garnacha (@larutadelagarnacha) 3 Июл 2018 в 5:48 PDT  — В России есть лимонад без лимона, и все молчали об этом. Наслаждаюсь в одиночку. Что думаешь, Мексика? — написал мужчина.
Некоторые комментаторы выразили заинтересованность.
— Как они его тогда делают? Вы меня уже заинтриговали, — написал житель Мексики.
В беседу вмешался велосипедист из Аргентины, который уточнил, что этот напиток нельзя считать лимонадом.
— Это не «лимонада»… Это русский квас — фермерский хлебный напиток. На вкус как изюмный напиток с пузырьками. Сладкий и действительно освежающий. Я люблю его, — написал аргентинец.
Матч между командами Мексики и Бразилии состоялся на стадионе «Самара Арена» в рамках 1/8 ЧМ по футболу.
Как иностранные болельщики проводили время после игры и какие неожиданные гости посетили город — смотрите в ночном фоторепортаже.
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