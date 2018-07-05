Напротив главного корпуса ВГУ началось благоустройство сквера Учёных

Официальное открытие состоится ко Дню города и 100-летию вуза. Сквер о людях и для людей. В центре города сегодня началось озеленение территории напротив главного корпуса ВГУ. Там ведут работы по благоустройству сквера Учёных. Уже снесли киоски, выложили плитку. Сегодня специалисты стелют газон, высаживают деревья и кустарники, в ближайшие дни здесь появятся цветы. А ещё здесь оставили место под арт-объекты — дизайнерские скульптуры, посвящённые воронежским нобелевским лауреатам. Их установкой займутся в ближайшее время. Посидеть и погулять в новом сквере можно будет уже после 15 июля, тогда городские власти планируют закончить благоустройство. А после этого уже ВГУ займётся установкой арт-объектов. Ко Дню города и 100-летию университета здесь приведут в порядок фасад дома. Тогда же состоится и официальное открытие.

Ландшафтные дизайнеры рассказывают, старались сделать сквер максимально удобным для комфортного отдыха горожан. Главная его особенность в цветовом решении — растения старались подбирать максимально яркие. — Это стараются делать для людей, не просто непонятно для кого — сюда не ходи, там расстрел. А именно для людей. Здесь минимально посадок, хорошая травка, наверх уходит зелёная масса, колористически красивая. Здесь будет всё просто, скромно, эффект — колористика. Две гортензии, которые будут цвести с конца июня по октябрь. Хорошо, потому что цветут шапочками. И по углам мы посадим спирею серую. Красиво очень цветёт, требует минимальный уход. Но с максимальным эффектом, — пояснил ландшафтный дизайнер Ирина Последова.