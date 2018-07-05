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Церковь Тихвинской иконы Божией Матери открывается после реконструкции
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Церковь Тихвинской иконы Божией Матери открывается после реконструкции 

Ivyborg.ru 37 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
8 июля в 9 утра в поселке Путилово Кировского района, после завершенной масштабной реконструкции, состоится торжественное освящение Церкви Тихвинской иконы Божией Матери.
Спустя 80 лет Путиловский храм Тихвинской иконы Божией Матери вновь откроет двери для прихожан. Именно столько он простоял без окон, дверей, крыши и абсолютно пустой внутри.
Изначально церковь была деревянной (первый деревянный храм был построен в 1718 году). Нынешняя каменная была заложена в 1784 году. На почти полное уничтожение ее обрекла советская власть, закрыв церковь в 1938 году.
По инициативе прихожан прихода святой блаженной Ксении Петербургской началось возрождение церкви Тихвинской иконы Божией Матери в 2013 году. А в феврале 2014 года церковь с прицерковным садом была признана объектом культурного наследия.
Освещение храма возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
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