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Российский специалист назвал «виновника» происшествия в Эймсбери
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Российский специалист назвал «виновника» происшествия в Эймсбери 

360tv.ru 35 минут назад
Доктор химических наук, главный научный сотрудник ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, профессор Академии медико‐технических наук Леонид Ринк считает, что пострадавшие в Эймсбери отравились не «Новичком». В этом деле замешан наркотик фентанил, который сейчас набирает популярность в США и Великобритании, сообщил сайт телеканала «Звезда».
«Сейчас люди в этих странах десятками мрут от передозировки этим веществом. Симптоматика, которую мы могли видеть в случаях со Скрипалями и в Эймсбери, не похожа на отравление фосфорными веществами», — рассказал специалист.
После того как Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) разрешила назначить виновного, Запад постарается обвинить в случившемся Россию, добавил Леонид Ринк.
В английском городе Эймсбери два человека отравились тем же веществом, что и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом рассказал глава контртеррористического подразделения Скотланд‐Ярда.
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