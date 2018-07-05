Российский специалист назвал «виновника» происшествия в Эймсбери

Доктор химических наук, главный научный сотрудник ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, профессор Академии медико‐технических наук Леонид Ринк считает, что пострадавшие в Эймсбери отравились не «Новичком». В этом деле замешан наркотик фентанил, который сейчас набирает популярность в США и Великобритании, сообщил сайт телеканала «Звезда»

«Сейчас люди в этих странах десятками мрут от передозировки этим веществом. Симптоматика, которую мы могли видеть в случаях со Скрипалями и в Эймсбери, не похожа на отравление фосфорными веществами», — рассказал специалист.

После того как Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) разрешила назначить виновного, Запад постарается обвинить в случившемся Россию, добавил Леонид Ринк.