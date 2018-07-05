Рэйчел Билсон впервые рассказала о жизни после расставания с Хайденом Кристенсеном

Рэйчел Билсон и Хайден Кристенсен шокировали всех нас объявлением о расставании еще в сентябре прошлого, 2017 года, но лишь сейчас актриса решила откровенно рассказать о том, как после разрыва бывшие влюбленные делят задачи по воспитанию их общего ребенка — трехлетней дочки Бриар Роуз.

Рэйчел и Хайден прожили вместе 10 лет, и потому расставание, конечно, оказалось делом нелегким — актриса признается, что до сих пор до конца так и не поняла, как теперь ей жить дальше. Однако одно ей ясно совершенно точно: дочь для Рэйчел Билсон всегда будет на первом месте.

«Быть мамой — для меня приоритет №1, и это не изменится… Если я что-то и выбираю для работы, то это только проекты, в которых я по-настоящему хочу поучаствовать», говорит Билсон в интервью People.

Что же до взаимоотношений Рэйчел и Хайдена, которые расстались, но по-прежнему воспитывают вместе дочь, там, по словам Билсон, «все сложно». «Мы до сих пор пытаемся понять, как себя вести… Это не так просто. И, если честно, я не знаю, есть ли вообще какой-то правильный путь».

«Пока мы говорим дочке, что у мамы есть свой дом и у папы есть свой дом, она еще слишком маленькая, чтобы заводить полноценный разговор. Для меня лично самое важное, что у Бриар все хорошо, у нее стабильная жизнь, ей ничего не угрожает. С чем бы мне ни приходилось сталкиваться, как бы это ни было больно, как бы я ни злилась — в конечном счете, главное это ее благополучие. Она должна знать, что ее любят те люди, которых она любит больше всего».

попкорнnews