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Disney делает мультсериал о девочке и волшебном кролике из шляпы
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Disney делает мультсериал о девочке и волшебном кролике из шляпы 

Tlum.ru 2 часа назад
Фото: Tlum.ru
Представляете, как здорово было бы найти шляпу волшебника и научиться колдовать?! Вот и 14-летняя Сэнди Спаркс так думала, но в комплекте к шляпе ей попался вредный кролик Гилберт. И как они будут уживаться вместе, мы увидим в 2019-ом на Disney Channel.
Новый мультсериал «Сэди Спаркс» для детей 6−11 лет сейчас находится в разработке, его создатели планируют выпустить 52 серии по 11 минут. И все они будут посвящены магии и переходному возрасту. Главная героиня мультика Сэди хочет быть популярной, когда она находит волшебную шляпу, кажется, что уж теперь слава у нее в кармане…
Но нет, магию надо изучать, а обитатель шляпы Гилберт — самый скучный и надоедливый кролик на свете. Героям предстоит научиться уживаться друг с другом. А еще решить и обычные подростковые проблемы Сэди, и магическую задачу по освобождению кролика из шляпы. Почти «Сабрина — маленькая ведьма», только в анимации и с кроликом!
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