Довезут с комфортом и накормят наваристой ухой

В природно-этнографическом комплексе в поселке Горнокнязевск 8 июля отпразднуют День рыбака. Его по традиции отмечают во второе воскресенье июля.

В программе — чествование лучших рыбаков, конкурс по приготовлению рыбного блюда «Рыбацкие фантазии», соревнование по разделыванию рыбы, ярмарка продажа «Речных даров», а также мастер-класс резьбы по дереву.

Также для участников праздника подготовили концертную программу с участием солистов и творческих коллективов, интерактивные площадки и тематические фотозоны, а также детскую игровую площадку. Кроме того, всех гостей накормят национальной ухой и многое другое.