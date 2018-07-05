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Довезут с комфортом и накормят наваристой ухой
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Довезут с комфортом и накормят наваристой ухой 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В природно-этнографическом комплексе в поселке Горнокнязевск 8 июля отпразднуют День рыбака. Его по традиции отмечают во второе воскресенье июля.
В программе — чествование лучших рыбаков, конкурс по приготовлению рыбного блюда «Рыбацкие фантазии», соревнование по разделыванию рыбы, ярмарка продажа «Речных даров», а также мастер-класс резьбы по дереву.
Также для участников праздника подготовили концертную программу с участием солистов и творческих коллективов, интерактивные площадки и тематические фотозоны, а также детскую игровую площадку. Кроме того, всех гостей накормят национальной ухой и многое другое.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте культуры, салехардцы смогут бесплатно добраться до места празднования. Автобус отправится от Музейно-выставочного комплекса имени Ивана Шемановского в 12:30.
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