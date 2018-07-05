Ещё
Выдвинута версия самоубийства звезды КВНа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выдвинута версия самоубийства звезды КВНа 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Неожиданной и громкой новостью стал уход из жизни звезды КВНа Аслана Алборова. Еще больший шок и изумление у близких и поклонников юмориста вызвало сообщение о его самоубийстве. В день смерти никакие подробности относительно причин такого поступка известны не были. Сегодня появились первые версии произошедшего.
Выяснилось, что последний день жизни мужчина проводил с племянницей бывшего прокурора Владикавказа и дочерью уважаемого профессора. Аслан и девушка находились на даче ее дяди. Кроме них на территории не было никого.
По словам местных жителей, коттедж находится под охраной. Судя по доносившемуся шуму, парень и девушка выпили, повздорили, он ее ударил и после этого выбежал на улицу. Вскоре дама отправилась за ним и нашла его возле гаражей. В этот момент Аслан уже был мертв.
Никакой предсмертной записки, сообщений и прочего, чтобы указывало на причину поступка молодого человека, не было найдено.
Вскоре к месту происшествия прибыли сотрудники полиции. Территорию мгновенно оцепили. Журналистам и родственникам никаких комментариев не давали.
По утверждениям местных, и дядя, и отец девушки уважаемые в регионе люди, имеющие чины и связи. Именно поэтому на официальном уровне подробности не разглашаются. Скорее всего, после расследования будет озвучена сухая официальная версия произошедшего, без дополнительных пояснений.
Клео.Ру: последние новости
Православные посты 2018 года Сила любви «Во власти стихии» Егор Крид - инстаграм: фото 2018
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живется дочке геев-миллионеров93
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее14
Люди, которые перестарались с пластикой
Псевдобеременная блогер провела эксперимент в метро5
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках13
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
00:54
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее
Звёзды
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение