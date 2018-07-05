Выдвинута версия самоубийства звезды КВНа

Неожиданной и громкой новостью стал уход из жизни звезды КВНа Аслана Алборова. Еще больший шок и изумление у близких и поклонников юмориста вызвало сообщение о его самоубийстве. В день смерти никакие подробности относительно причин такого поступка известны не были. Сегодня появились первые версии произошедшего.

Выяснилось, что последний день жизни мужчина проводил с племянницей бывшего прокурора Владикавказа и дочерью уважаемого профессора. Аслан и девушка находились на даче ее дяди. Кроме них на территории не было никого.

По словам местных жителей, коттедж находится под охраной. Судя по доносившемуся шуму, парень и девушка выпили, повздорили, он ее ударил и после этого выбежал на улицу. Вскоре дама отправилась за ним и нашла его возле гаражей. В этот момент Аслан уже был мертв.

Никакой предсмертной записки, сообщений и прочего, чтобы указывало на причину поступка молодого человека, не было найдено.

Вскоре к месту происшествия прибыли сотрудники полиции. Территорию мгновенно оцепили. Журналистам и родственникам никаких комментариев не давали.

По утверждениям местных, и дядя, и отец девушки уважаемые в регионе люди, имеющие чины и связи. Именно поэтому на официальном уровне подробности не разглашаются. Скорее всего, после расследования будет озвучена сухая официальная версия произошедшего, без дополнительных пояснений.