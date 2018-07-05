После суда с Мишулиной Еремеев бежит из страны

Актер Тимур Еремеев собирается в отпуск с семьей. Молодой мужчина устал от судебных тяжб и хочет провести немного времени с родными. О конфликте с предполагаемой сводной сестрой Кариной Мишулиной артист говорит с неохотой.

"Очень хочется уехать и немножко выдохнуть, посидеть возле моря и ничего не делать. Я собираюсь в Грецию со своей семьей. Нужно иногда побыть в изоляции от всей суеты, которая происходит", — сообщил Еремеев о своем временном побеге от проблем. Артист отметил, что очень счастлив в браке, у пары растет полуторагодовалая дочь Вероника.

По словам Тимура, рассказывая общественности о своем предполагаемом родстве с народным артистом Спартаком Мишулиным , он не преследовал корыстных целей. Еремеев хотел просто наладить родственные отношения.

Недавно мужчина выиграл иск, в котором истцом выступала вдова народного артиста Валентина Константиновна Мишулина. «Если честно, вообще не хочу это обсуждать. Настолько устал от этой темы! Я даже термина „выиграл“ сторонюсь, потому что ни с кем не играл и не участвовал ни в каких соревнованиях. Просто хочется, чтобы все поскорее закончилось. Я думаю, что всем нормальным, адекватным людям все понятно давно», — сообщил возможный сын Спартака Васильевича.

Поклонники Тимура в Сети уговаривают его сменить фамилию на Мишулин. Однако делать этого Еремеев не спешит так как не хочет лишний раз задевать Карину.