Царскосельский фестиваль «День Русской Славы» пройдет в Пушкине

Он пройдет в День Военно-Морского флота России, 29 июля, у стен знаменитого Феодоровского Собора и Феодоровского городка.

Гостей праздника ждут ярмарка народных промыслов и ремесел, красочные реконструкции из разных исторических эпох, интерактивные зоны для детей и взрослых, а также выступление известных артистов, поэтов и музыкантов.

Ежегодно в празднике принимают участие популярные фольклорные и рок-н-ролльные исполнители, художники, аниматоры, реконструкторы, проходят народные гуляния, хороводы, выставки, воздушные бои, представления и перформансы. Для самых маленьких зрителей работает театральная сцена, а также многочисленные аттракционы и торговые ряды, конкурсы и мастер-классы. На главной фестивальной сцене весь день звучит музыка.

Специальные гости «Дня Русской Славы-2018» — группы «КАЛИНОВ МОСТ», «Отава Ё», «Ангел НеБес», «Разные Люди», «Рейс», ансамбль «Белозерье» и многие другие.

На празднике зрители узнают о великих достижениях представителей российских народов, принесших мировую славу своему Отечеству, а также получат много положительных эмоций.

Начало в 12.00, вход свободный.