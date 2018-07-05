Ещё
Царскосельский фестиваль «День Русской Славы» пройдет в Пушкине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Царскосельский фестиваль «День Русской Славы» пройдет в Пушкине 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Он пройдет в День Военно-Морского флота России, 29 июля, у стен знаменитого Феодоровского Собора и Феодоровского городка.
Гостей праздника ждут ярмарка народных промыслов и ремесел, красочные реконструкции из разных исторических эпох, интерактивные зоны для детей и взрослых, а также выступление известных артистов, поэтов и музыкантов.
Ежегодно в празднике принимают участие популярные фольклорные и рок-н-ролльные исполнители, художники, аниматоры, реконструкторы, проходят народные гуляния, хороводы, выставки, воздушные бои, представления и перформансы. Для самых маленьких зрителей работает театральная сцена, а также многочисленные аттракционы и торговые ряды, конкурсы и мастер-классы. На главной фестивальной сцене весь день звучит музыка.
Специальные гости «Дня Русской Славы-2018» — группы «КАЛИНОВ МОСТ», «Отава Ё», «Ангел НеБес», «Разные Люди», «Рейс», ансамбль «Белозерье» и многие другие.
На празднике зрители узнают о великих достижениях представителей российских народов, принесших мировую славу своему Отечеству, а также получат много положительных эмоций.
Начало в 12.00, вход свободный.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Петербурге депутаты ужесточат контроль за оборотом сырья для наркотиков От «Полторачихи» до «Винной королевы». 5 известных «бизнесвумен» XIX века Рудковская даст работу Милане Кержакой, признавшейся в наркозависимости
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живется дочке геев-миллионеров93
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее15
Люди, которые перестарались с пластикой
Псевдобеременная блогер провела эксперимент в метро6
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках13
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
00:54
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее
Звёзды
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение