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Матери ребенка с ДЦП грозит до 8 лет лишения свободы за перепродажу лекарств
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Матери ребенка с ДЦП грозит до 8 лет лишения свободы за перепродажу лекарств 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
На днях была задержана мать шестилетнего Арсения, который страдает ДЦП и эпилепсией. Она купила для наследника лекарства на форуме, а затем решила продать часть за ненадобностью. В итоге женщину задержали за «незаконное хранение психотропного вещества с целью незаконного сбыта». Лекарство содержало диазепам, и теперь матери ребенка-инвалида грозит срок от 4 до 8 лет лишения свободы.
Против женщины уже возбуждено уголовное дело. По данным следствия, она «незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая, согласно проведенному исследованию, содержит психотропное вещество — диазепам». Ранее в Сети появилась петиция в защиту матери ребенка с ДЦП. В ней говорится, что москвичка приобрела лекарства на форуме, который не зарегистрирован в нашей стране. Позже в детском хосписе ей посоветовали сэкономить и получить бесплатно это лекарство через клинику в ампулах. У женщины осталось пять приобретенных ранее клизм с диазепамом, которые она решила перепродать, чтобы вернуть часть потраченных денег на том же форуме, но ее задержали сотрудники правоохранительных органов.
На данный момент это дело взяла под свой контроль Генеральная прокуратура. Напомним, диазепам входит в список «Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» и с 1 августа 2013 года он также внесен в список III психотропных веществ, оборот которых в России ограничен, сообщают «РИА Новости».
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