Матери ребенка с ДЦП грозит до 8 лет лишения свободы за перепродажу лекарств

На днях была задержана мать шестилетнего Арсения, который страдает ДЦП и эпилепсией. Она купила для наследника лекарства на форуме, а затем решила продать часть за ненадобностью. В итоге женщину задержали за «незаконное хранение психотропного вещества с целью незаконного сбыта». Лекарство содержало диазепам, и теперь матери ребенка-инвалида грозит срок от 4 до 8 лет лишения свободы.

Против женщины уже возбуждено уголовное дело. По данным следствия, она «незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая, согласно проведенному исследованию, содержит психотропное вещество — диазепам». Ранее в Сети появилась петиция в защиту матери ребенка с ДЦП. В ней говорится, что москвичка приобрела лекарства на форуме, который не зарегистрирован в нашей стране. Позже в детском хосписе ей посоветовали сэкономить и получить бесплатно это лекарство через клинику в ампулах. У женщины осталось пять приобретенных ранее клизм с диазепамом, которые она решила перепродать, чтобы вернуть часть потраченных денег на том же форуме, но ее задержали сотрудники правоохранительных органов