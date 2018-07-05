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Мать ребенка-инвалида обвинили в наркоторговле
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Мать ребенка-инвалида обвинили в наркоторговле 

Детстрана.ру 1 час назад
Фото: Детстрана.ру
Женщина приобрела диазепам в микроклизмах, чтобы самостоятельно купировать приступы у шестилетнего сына. На Западе такое лечение — золотой стандарт до прибытия скорой, сообщает Милосердие.ру. Но к сожалению, Арсению плохо помогали микроклизмы, и его мама решила продать часть лекарств, чтобы получить деньги на продукты. В результате ей грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.
Эта история взволновала Рунет, ежедневно отправляются сотни писем в поддержку Кононовой. Ее адвокат также утверждает, что преступного умысла в действиях Екатерины однозначно не было.
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