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Что делать, если пух чешет нос?
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Что делать, если пух чешет нос? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
От тополиного пуха у меня закладывает нос. Капаю сосудосуживающие капли, но от постоянного применения появляется сухость. Что делать?
«Тополиный пух — это своеобразный сорбент, который несёт на себе пыльцу от разных растений. В основном — трав. Таким образом, аллергия у вас не на сам пух, а на пыльцу трав, цветущих в это время. Если нет температуры и других признаков инфекции, то у вас именно аллергия. Советую обратиться к аллергологу, который определит травы, на которые реагирует организм, — отвечает врач аллерголог-иммунолог, доцент кафедры иммунологии ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера Дмитрий Шилов. — Чтобы снизить остроту реакции, лучше всего принимать антигистаминные препараты. Их продают и в форме спреев, что очень удобно. Также можно пить антигистаминные таблетки. Что касается сосудосуживающих капель, то их использование следует ограничивать десятью днями. Если вы долго пользуетесь такими каплями, у вас может развиться медикаментозный ринит».
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