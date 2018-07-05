На турбазе в Марксовском районе двухлетний ребенок сломал ногу

Несчастный случай произошел 3 июля 2018 года. В больницу Саратова был доставлен двухлетний ребенок с перелом левой бедренной кости. По предварительной информации травму малыш получил при падении на турбазе в Марксовском районе, где отдыхали его родители. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В настоящее время по данному факту отделом полиции Марксовскому району проводится проверка в порядке статей 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса «порядок рассмотрения сообщения о преступлении» и «решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении», которая находится на контроле.

"Одновременно прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будут выясняться причины произошедшего", — рассказали в ведомстве.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, если на то будут основания.