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На турбазе в Марксовском районе двухлетний ребенок сломал ногу
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На турбазе в Марксовском районе двухлетний ребенок сломал ногу 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Несчастный случай произошел 3 июля 2018 года. В больницу Саратова был доставлен двухлетний ребенок с перелом левой бедренной кости. По предварительной информации травму малыш получил при падении на турбазе в Марксовском районе, где отдыхали его родители. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В настоящее время по данному факту отделом полиции Марксовскому району проводится проверка в порядке статей 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса «порядок рассмотрения сообщения о преступлении» и «решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении», которая находится на контроле.
"Одновременно прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будут выясняться причины произошедшего", — рассказали в ведомстве.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, если на то будут основания.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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