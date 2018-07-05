Татьяна Годунова — новая королева Нижнего Новгорода!

В конкурсе на самую красивую маму и жену победила нежная высокая талантливая блондинка Татьяна Годунова. В нелегкой борьбе девушка единогласно была признана членами жюри и зрителями самой очаровательной и бесподобной. Татьяне Годуновой всего 34 года, она воспитывает сына. Трудится в маркетинге в сфере инноваций. Но на этом таланты первой красавицы не ограничиваются, Татьяна серьезно занимается витражной росписью, вокалом и модным скрапбукингом.

Теперь победительнице предстоят приятные хлопоты, в самое ближайшее время она поедет представлять Нижний Новгород на общероссийский конкурс «Миссис Россия».