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Татьяна Годунова — новая королева Нижнего Новгорода!
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Татьяна Годунова — новая королева Нижнего Новгорода! 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
В конкурсе на самую красивую маму и жену победила нежная высокая талантливая блондинка Татьяна Годунова. В нелегкой борьбе девушка единогласно была признана членами жюри и зрителями самой очаровательной и бесподобной. Татьяне Годуновой всего 34 года, она воспитывает сына. Трудится в маркетинге в сфере инноваций. Но на этом таланты первой красавицы не ограничиваются, Татьяна серьезно занимается витражной росписью, вокалом и модным скрапбукингом.
Теперь победительнице предстоят приятные хлопоты, в самое ближайшее время она поедет представлять Нижний Новгород на общероссийский конкурс «Миссис Россия».
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