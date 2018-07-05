Знаменитые красотки, которые избивали мужчин

О непростом характере Линдси Лохан ходят легенды. В свое время у актрисы были серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками. А в 2013 году в СМИ появилась информация о том, что Лохан избила брата Пэрис Хилтон Бэррона. Линдси нанесла молодому человеку серьезные увечья во время одной из шумных вечеринок: после драки он был доставлен в госпиталь. Причиной такого всплеска агрессии стали негативные высказывания Бэррона в адрес звезды.

Звезда сериала «Мелроуз Плэйс» Хизер Локлир стала главным ньюсмейкером в деле о домашнем насилии в феврале этого года. На актрису пожаловался ее бойфренд, который утверждал, что возлюбленная его регулярно избивает.

«Локлир была несговорчива и взволнована. Она не только отказалась разговаривать с полицейскими, но и набросилась с кулаками на них. Она напала на трех помощников шерифа и была арестована. Также были обнаружены доказательства, что она избила своего бойфренда», — приводят журналисты слова капитана полиции. Признавать свою вину Хизер, конечно же, отказалась.

В 2013 году Эмма Робертс шокировала поклонников, оказавшись на первых полосах таблоидов. Заголовки говорили о том, что актриса напала на своего возлюбленного Эвана Питерса . Звезду задержали в отеле в Монреале. Сотрудники отеля услышали доносившиеся из номера крики и вызвали полицию. У Питера был разбит нос, а на его теле обнаружили большое количество синяков. Позже Робертс призналась, что таким образом пыталась добиться внимания от своего бойфренда. Странные способы, однако.

Осенью прошлого года полиция арестовала еще одного Майка Тайсона в юбке. Им оказалась звезда сериала «Хор» Ная Ривера. Муж актрисы Райан Дорси подал жалобу в полицию. В документе сказано, что когда он гулял с ребенком, жена била его по голове и разбила нижнюю губу. История закончилась разводом, причем такое решение супруги приняли еще до неприятного инцидента.

На первый взгляд Тори Спеллинг не производит впечатление неуравновешенного человека, но, как мы знаем, у всех бывают плохие дни. В марте этого года муж звезды Дин МакДермотт позвонил в службу спасения и сообщил, что супруга ведет себя крайне агрессивно.

Приехавшие на вызов полицейские нашли актрису и телеведущую в невменяемом состоянии. У Тори случился нервный срыв, и выплеснуть негативные эмоции она решила на самых близких. Кажется, сейчас звездам удалось наладить отношения. Во всяком случае, больше спасателям Дин не звонил.