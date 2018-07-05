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Знаменитые красотки, которые избивали мужчин
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Знаменитые красотки, которые избивали мужчин 

SNCmedia.ru 1 час назад
Линдси Лохан
О непростом характере Линдси Лохан ходят легенды. В свое время у актрисы были серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками. А в 2013 году в СМИ появилась информация о том, что Лохан избила брата Пэрис Хилтон Бэррона. Линдси нанесла молодому человеку серьезные увечья во время одной из шумных вечеринок: после драки он был доставлен в госпиталь. Причиной такого всплеска агрессии стали негативные высказывания Бэррона в адрес звезды.
Хизер Локлир
Звезда сериала «Мелроуз Плэйс» Хизер Локлир стала главным ньюсмейкером в деле о домашнем насилии в феврале этого года. На актрису пожаловался ее бойфренд, который утверждал, что возлюбленная его регулярно избивает.
«Локлир была несговорчива и взволнована. Она не только отказалась разговаривать с полицейскими, но и набросилась с кулаками на них. Она напала на трех помощников шерифа и была арестована. Также были обнаружены доказательства, что она избила своего бойфренда», — приводят журналисты слова капитана полиции. Признавать свою вину Хизер, конечно же, отказалась.
Эмма Робертс
В 2013 году Эмма Робертс шокировала поклонников, оказавшись на первых полосах таблоидов. Заголовки говорили о том, что актриса напала на своего возлюбленного Эвана Питерса. Звезду задержали в отеле в Монреале. Сотрудники отеля услышали доносившиеся из номера крики и вызвали полицию. У Питера был разбит нос, а на его теле обнаружили большое количество синяков. Позже Робертс призналась, что таким образом пыталась добиться внимания от своего бойфренда. Странные способы, однако.
Ная Ривера
Осенью прошлого года полиция арестовала еще одного Майка Тайсона в юбке. Им оказалась звезда сериала «Хор» Ная Ривера. Муж актрисы Райан Дорси подал жалобу в полицию. В документе сказано, что когда он гулял с ребенком, жена била его по голове и разбила нижнюю губу. История закончилась разводом, причем такое решение супруги приняли еще до неприятного инцидента.
Тори Спеллинг
На первый взгляд Тори Спеллинг не производит впечатление неуравновешенного человека, но, как мы знаем, у всех бывают плохие дни. В марте этого года муж звезды Дин МакДермотт позвонил в службу спасения и сообщил, что супруга ведет себя крайне агрессивно.
Приехавшие на вызов полицейские нашли актрису и телеведущую в невменяемом состоянии. У Тори случился нервный срыв, и выплеснуть негативные эмоции она решила на самых близких. Кажется, сейчас звездам удалось наладить отношения. Во всяком случае, больше спасателям Дин не звонил.
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