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Сколько стоит лук, в котором Даша Клюкина загорает в Ницце?
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Сколько стоит лук, в котором Даша Клюкина загорает в Ницце? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
В Balenciaga Triple S московские модники обивают пороги «Манежа» во время «фэшн вика», Migos прыгают на сцене под Walk It Like I Talk It, а Белла Хадид (21) бегает в них со съемки на съемку. Но только Даша Клюкина (24) догадалась, что в них можно еще и загорать. Вот она лежит в них (€598), шортах Tommy Hilfiger с американским флагом (13993 р.), топе и очках Gucci (39200 р.) в Ницце. Лежит и не видит хейт сквозь «Гуччи»-линзы © Obladaet.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/skolko-stoit-luk-v-kotorom-dasha-klyukina-zagoraet-v-nitstse/
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