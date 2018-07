Сколько стоит лук, в котором Даша Клюкина загорает в Ницце? 

В Balenciaga Triple S московские модники обивают пороги «Манежа» во время «фэшн вика», Migos прыгают на сцене под Walk It Like I Talk It, а Белла Хадид (21) бегает в них со съемки на съемку. Но только Даша Клюкина (24) догадалась, что в них можно еще и загорать. Вот она лежит в них (€598), шортах Tommy Hilfiger с американским флагом (13993 р.), топе и очках Gucci (39200 р.) в Ницце. Лежит и не видит хейт сквозь «Гуччи»-линзы © Obladaet.