«Чтоб все завидовали». Нижегородка из «Холостяка» раскрыла интимные подробности о своем мужчине

Настя Смирнова из Нижнего Новгорода засветилась во многих телешоу: «Дом-2», «Каникулы в Мексике», «Инстаграмщицы», «Холостяк». На последнем построить отношения с Егором Кридом ей не удалось и она со скандалом ушла. А через некоторое время после шоу встретила молодого (или не очень) человека. Подписчики закидали девушку расспросами о новом мужчине и получили если не исчерпывающий, то очень откровенный ответ.

— Пару дней назад я выложила фото где меня за грудь держит мужчина, мой мужчина. подписала: «подарил дыни». Это был прикол для хейтеров, стебу вас специально, чтоб вы бесились, провоцирую вас несчастных. Это прикол, который вы, глупенькие завистливые людишки не поняли. У вас нет чувства юмора, вы не умеете радоваться за других, — выплеснула эмоции Настя.

Девушка решила своего ухажера никому не показывать, посоветовала подписчикам собирать «пазл» — «Красавица и Чудовище». Но некоторые подробности о нем раскрыла:

— Грудь не подарил, денег не хватило, но сжал в руках сильно, чтоб вы завидовали, — перечисляет Настя. — В следующий раз подарит мне мозги. Не показываю Диму, потому что он практически пенсионного возраста, но работает, так как правительство повысило пенсионный возраст. Ручки маленькие у него, зато мужским достоинством не обделен. Купил мне купальник за 1000 рублей — мало зарабатывает. Денег ни на что больше нет. Руки темные у него, потому что темнокожий, ведь загореть так нельзя. Пытаюсь всем показать, что у меня мужик! Чтоб вы завидовали. Повторюсь, очень быстро нашла мужчину, не успела роза завять, а я уже нашла. Сейчас я счастлива, пойду куплю ещё купальник за 1000 рублей и попрошу чтоб за грудь ещё раз потрогал. Грудь своя и никогда не сделаю. Главное, чтоб в ладошку мужскую помещалась. Мы нашли друг друга.

Подписчики кажется уловили наконец гнев Насти и поняли, что ее личная жизнь — это ее личное дело.

Ранее NN.RU рассказывал, что нижегородка поссорилась с Егором Кридом и ушла с телешоу в слезах.