Стоит ли выходить замуж за иностранцев?

На чемпионат мира в Россию приехали сотни тысяч футбольных фанатов, сейчас самое время знакомиться с иностранцами: какие в этом плюсы и минусы? Мамба рассказывает читательницам портала Москва 24 о том, сколько активных мужских анкет из разных стран сейчас в приложении и кто из них сейчас находится в России.

Если твоя мечта совпадает с хрустальной мечтой Остапа Бендера , и ты хотела бы поехать жить в Рио-де-Жанейро, то знай, что активных анкет бразильцев, которые находятся в России на чемпионате –18 203 человека. Они весьма темпераментные и романтичные мужчины, легко влюбляются и готовы все положить к ногам женщины. Только помни, что Бразилия — страна контрастов, и ослепительное богатство там соседствует с нищетой. Кто знает, кредитоспособен ли твой новый знакомый мачо?

Хоть Испания и вылетела с ЧМ, не все футбольные «дон кихоты» еще уехали. На Мамба за время мундиаля в онлайне было 6 306 испанцев. Самое время утешить кареглазого красавца, отправиться с ним на Майорку и выйти замуж. Только будь настороже и помни, что фразы «я тебя люблю» и «я тебя хочу» на испанском языке звучат идентично.

Хорваты — отличные семьянины и в большинстве случаев прекрасно сложены и симпатичны. Процент разводов там очень низкий, а семейные ценности — на первом месте. Но помни, что среди них есть парни, которых называют galeb (чайка). Это хищные и обольстительные сердцееды, которым нужен только флирт и секс. Если ты все же грезишь о романе с хорватом, то сейчас на Мамба их 4 217 человек.

Нравятся основательные бельгийцы, размеренная жизнь во Фландрии, пиво ламбик и крик? Знай, что бельгийских анкет, которые «переехали» на время чемпионата в Россию, — всего 1 840, поэтому поторопись! И все же подумай, не затоскуешь ли ты в стране, второе название которой — «мочевой пузырь» из-за постоянных дождей, а мужчины — такие снобы?

Галантных французов, приехавших на чемпионат, на Мамба 5 230 человек. Помни, что они ценят в женщинах не только прекрасную внешность, но и внутренний мир: ваши идеальные маникюр и прическа должны дополняться начитанностью, кулинарными способностями и готовностью уступать. При таких запросах «д'артаньяны» часто скупы, так что ужина в Epicure может и не быть, а вот салатик на двоих в кафе вполне возможен!

Принц Гарри уже женился, но есть еще пять-шесть тысяч «аристократов» из Туманного Альбиона, которые пользуются Мамба. Как правило, англичане воспитаны и обходительны, но вот счет в ресторане вам придется поделить пополам. В Европе процветает феминизм и равноправие, а как ты хотела?

И все же лучшим вариантом для россиянок Мамба считает наших российских мужчин! За время чемпионата мира приложением Мамба воспользовались 8,5 миллиона мужчин. Они не умеют обольщать комплиментами, зато если влюбляются, то сразу женятся, они платят в ресторане и могут прогулять с вами всю зарплату, они не любят гламурные шарфики и шелковые рубашки, поэтому с бабой вы его точно не перепутаете. А еще у российских женщин и мужчин общая ментальность, традиции, музыка и юмор, так что болейте за нашу сборную и выходите замуж за наших!