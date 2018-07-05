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43-летняя певица Мел Би готовится стать мамой в четвертый раз
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43-летняя певица Мел Би готовится стать мамой в четвертый раз 

Teleprogramma.pro 52 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
В декабре прошлого года Мел Би (Melanie Brown) официально развелась со своим мужем Стивеном Белафонте. В их семье начались разногласия еще в 2014 году. Певица призналась, что он поднимал на нее руку и принуждал делать непристойные вещи. Однако она подписала бумаги, согласно которым обязуется в течение трех лет содержать бывшего супруга. У них есть общая дочь Мэдисон. Теперь они будут в равной степени участвовать в воспитании девочки, но алименты никто из родителей платить не будет.
43-летняя Мел Би не долго была одна. Уже некоторое время она встречается с бизнесменом Гари Мадатяном (Gary Madatyan), с которым принимает участие в работе благотворительных фондов. Вскоре после развода экс-участницы Spice Girls журналисты выяснили, что она встречается с Гари, а на днях он сообщил радостную новость — Мел беременна. «Мы с Мел Би ждем нашего первого совместного ребенка», — написал бизнесмен в соцсети.
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Поклонники поздравляют певицу со скорым пополнением в семье. Напомним, для Мел Би это будет уже четвертый ребенок. В первом браке с танцором Джимми Гулзаром у нее родилась дочь Финикс Чи, но это не укрепило их отношения. Потом певица встречалась с актером Эдди Мерфи, которому также подарила дочь Эйнджел Айрис. Как ранее уже упоминалось, от последнего мужа у нее подрастает наследница Мэдисон.
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