43-летняя певица Мел Би готовится стать мамой в четвертый раз

В декабре прошлого года Мел Би (Melanie Brown) официально развелась со своим мужем Стивеном Белафонте . В их семье начались разногласия еще в 2014 году. Певица призналась, что он поднимал на нее руку и принуждал делать непристойные вещи. Однако она подписала бумаги, согласно которым обязуется в течение трех лет содержать бывшего супруга. У них есть общая дочь Мэдисон. Теперь они будут в равной степени участвовать в воспитании девочки, но алименты никто из родителей платить не будет.

43-летняя Мел Би не долго была одна. Уже некоторое время она встречается с бизнесменом Гари Мадатяном (Gary Madatyan), с которым принимает участие в работе благотворительных фондов. Вскоре после развода экс-участницы Spice Girls журналисты выяснили, что она встречается с Гари, а на днях он сообщил радостную новость — Мел беременна. «Мы с Мел Би ждем нашего первого совместного ребенка», — написал бизнесмен в соцсети.

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