Четвертый на подходе! 43-летняя экс-перчинка Мелани Браун ждет ребенка от стилиста Гари Мадатяна

43-летняя экс-участница Spice Girls Мелани Браун ждет четвертого ребенка от стилиста Гари Мадатяна.

Мелани Браун дважды была официально замужем, но каждый раз ей не везло с мужчинами. И вот, кажется, Мел нашла свое женское счастье. Год назад она объявила о романе с армянином Гари Мадатяном, а недавно пара поделилась с поклонниками радостной новостью:

— сообщил горячую новость в своем Instagram Гари.

Фанаты были шокированы такой новостью и теперь не перестают поздравлять возлюбленных в Сети.

Напомним, Мел уже воспитывает трех дочерей: 19-летнюю Финикс от брака с танцором Джимми Гулзаром, 11-летнюю Энджел от актера Эдди Мерфи и шестилетняя Мэдисон от кинопродюсера Стивена Белафонте

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Фото:Instagram