Православные посты 2018 года

Православный пост 2018 года переполнен праздничными днями и постами. В этот период людям христианской веры рекомендуется придерживаться некоторых правил, чтобы очистить свою душу и голову от порочных мыслей.

Праздники православных, которые ожидаются в 2018 году

Многие значимые событья этого года остались позади. Но впереди еще много дат, о которых всегда следует помнить:

Праздник

7 июля

Рождество Иоанна Предтечи

8 июля

День Петра и Хавронии

11 июля

Окончание многодневного Петрова поста

12 июля

День святых апостолов Петра и Павла

2 августа

Ильин день

14-27 августа

Успенский многодневный пост

14 августа

Медовый спас (Маковей)

19 августа

Преображение Господне (Яблочный Спас)

28 августа

Успение Пресвятой Богородицы

29 августа

Ореховый Спас

11 сентября

Усекновение главы Иоанна Предтечи (однодневный пост)

21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы

27 сентября

Воздвижение Креста Господня (однодневный пост)

8 октября

День памяти преподобного Сергия

14 октября

Покров Пресвятой Богородицы

3 ноября

Дмитриева суббота

21 ноября

Михайлов день

28 ноября

начало многодневного Рождественского поста

4 декабря

Введение Пресвятой Богородицы во храм

19 декабря

Николин день

25 декабря

Спиридон

25 декабря

Католическое Рождество

yandex_ad_1 Чтобы лучше понять, что делать в период православного поста 2018 года и как вести себя в пост и праздничные дни, рекомендуется ознакомиться с информацией, которая представлена ниже.

Главные праздники года: что кушать и как себя вести

Служители церкви говорят о том, что они всегда рады видеть верующих в стенах храма.

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Они с радостью расскажут каждому желающему о Заповедях Божьих, Великих постах и о том, почему мы почитаем Святых в своих молитвах:

День святых апостолов Петра и Павла. Празднуется 12 июля и посвящен почтению памяти двух учеников Христа, которые сделали для развития христианства больше, кто только бы мог представить. Они жили, почитая нашего Спасителя, и умерли, защищая веру его.

Медовый Спас или Маковей. Празднуется 14 августа, так как древние летописи говорят о том, что именно в этом месяце Владимир крестил Киевскую Русь. Именно в этот день ароматный мед и питьевую воду приносят в храм. Также можно искупаться в реке или озере, чтобы смыть все болезни и неудачи.

Яблочный Спас. 19 августа начинается традиционный праздник урожая. Люди святили яблоки, и в первую очередь это касалось дочерей, похоронившие матерей и девушек, которые потеряли ребенка своего. Ведь предание гласило, что вкусить плоды эти, они смогут лишь после того, как Яблочный Спас наступит.

Успение Пресвятой Богородицы. 28 августа почитается имя Пресвятой Богородицы. При жизни своей, она смогла достигнуть такой святости, что ни один человек с ней не сравнится. О дне своей кончины она узнала за три дня, а после захоронения, ее тело чудесным образом исчезло, отправившись на небо вместе с духом ее. Именно поэтому слово «смерть» в этот раз святые заменили успением.

Ореховый Спас. Праздничные дни продолжаются 29 августа 2018 года. Сегодня вспоминается перенесение в Константинополь из Одессы Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа . Верующие в храм приносили орехи, чтобы посвятить их и помолиться. Сегодня принято просить о здравии, решении проблем и избавления от глупых мыслей своих. По православному календарю в этот день не нужно держать строгий пост.

Воздвижение Креста Господня. 27 сентября христиане никогда не планируют важных дел, так как они, скорее всего, закончатся неудачей. Сегодня стоит заняться заготовкой капусты на зиму и посадить несколько яблонь, чтобы в доме всегда был достаток.

Покров Пресвятой Богородицы. 14 октября отмечается главный христианский праздник осени. Он возник в 910 году, когда явление Богородицы защитило христиан от всех видимых и невидимых врагов. Молитвы Пресвятой Богородицы помогли людям победить сарацинов и еще больше поверить в чудо Господне.

Начало многодневного Рождественского поста. 28 ноября начинается строгое соблюдение Поста, чтение молитв и признание ошибок своих. Христиане должны очистить душу от злых эмоций, голову от плохих мыслей и простить врагов своих, чтобы обрести извечную жизнь. В этот период нельзя употреблять мясо, сыр, яйца, сливочное масло, алкоголя и табака. Лишь во вторник, четверг и в выходные дни можно готовить пищу с растительным маслом и есть рыбу.

Введение Пресвятой Богородицы во храм. Этот праздничный день во время православного поста отмечается 4 декабря 2018 года. Сегодня святят воду, молодожены катаются на санях, а на обед пекутся булочки, лепятся вареники с ягодной начинкой и покупаются баранки. Именно так отмечается день, когда Пресвятая Мария впервые переступила порог храма. С тех пор ее начали готовить к великой миссии — стать матерью самого Иисуса Христа.

yandex_ad_2 Праздничные дни и посты для верующих всегда имели большое значение. Ведь это возможность не только стать ближе к Богу, но и лучше познать собственную душу, изучить историю нашей веры и молитвами своими привести наш мир к лучшему будущему.

Православный пост 2018 года поможет лучше разобраться во всех нюансах, подготовится к грядущим праздникам и провести время с пользой для себя и окружающих.