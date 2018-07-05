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В Куркине «издадут» устный журнал «Ромашка счастья»
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В Куркине «издадут» устный журнал «Ромашка счастья» 

Префектура СЗАО города Москвы 49 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Трогательному символу любви и семейного счастья — ромашке — будет посвящена программа, которая состоится 6 июля в районе Куркино. Посетители все вместе «издадут» устный журнал «Ромашка счастья», в который войдут презентация, лекторий и викторина.
— Откроет мероприятие красивая легенда в сопровождении электронной презентации и комментариев библиотекаря об истории необыкновенной любви Петра и Февронии, ставших образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья еще при жизни. В беседе «Ромашка счастья» мы вместе вспомним пословицы и поговорки о семье, познакомимся с народными легендами и приметами о ромашке, ее лечебными свойствами, прочитаем стихи о ромашке и семье, а затем все желающие смогут принять участие в увлекательных конкурсах, играх, викторинах, — отметили организаторы.
Программа начнется в 12.00 по адресу: улица Родионовская, дом 9. Вход свободный.
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