«Во все тяжкие» наоборот: история наркодилера, ставшего учителем

Бреннан Жак преподает в седьмых и восьмых классах в государственной школе Уитли в Тримее, штат Новый Орлеан. И у него есть вполне конкретная миссия — дети должны узнавать правду о наркотиках прежде, чем все зайдет слишком далеко. Бреннан говорит, что если вы имеете дело с наркотиками, то не становитесь успешными миллионерами. Тут всего два пути — в тюрьму или в морг.

Источник: Nola

Но, как оказалось, есть и третий путь — в учителя математики. Почти 8 лет назад Жак, которому сейчас исполнилось 30, был приговорен к тюремному сроку за хранение и распространение кокаина. На этом его история должна была закончиться, но он взял себя в руки и встал на путь исправления.

Жак прекрасно знал этот сценарий, он наблюдал его бесчисленное количество раз, пока рос в Сент-Томасе, Новый Орлеан. Молодые люди, такие же как он, убегали от нищеты и насилия, втягиваясь в мир наркотиков и оружия. Далее все как под копирку: тюрьма или смерть в перестрелке.

Это было и в его семье. Из шести детей он был самым младшим — два его брата и племянник были застрелены. Двух других братьев посадили в тюрьму на длительный срок за преступления с применением насилия.

Жак пытался найти себя в спорте, но даже там не было гарантии того, что наркотики пройдут стороной. 28 мальчиков, которые играли за футбольную молодежную команду «Пантеры», были убиты в течение 14 лет. Десятки других продавали наркотики, результат — тюрьма.

Среди них оказался и Жак. Он попал в тюрьму в раннем возрасте и, казалось, поставил крест на своем будущем. Но жизнь сделала неожиданный поворот. Через 3 года после освобождения Жак устроился работать в школу помощником учителя математики и тренера по баскетболу. Он работал с детьми, травмированными насилием, и теми, кто рискует стать жертвами тех же событий, что произошли в жизни Жака.

Жак прекрасно понимает, что редко кому выпадает второй шанс, а потому не собирается его упускать. Он надеется, что его собственная история станет для учеников поучительной сказкой и источником вдохновения.

«Пройдя через все, что произошло со мной, я чувствую, что должен вернуть долг этому миру. Возможно, это и есть мое предназначение».

Каждый день в 8:30 утра Жак стоит у главного школьного входа и ждет приезда автобусов. Спустя несколько минут прибывают ученики, и в голове Жака проскакивает мысль: «А вот и они». Детвора, начиная от дошкольников и заканчивая учениками восьмых классов, заполняет тихие коридоры смехом и болтовней.

«Доброе утро, всем доброе утро», — приветствует Жак. Мальчики жмут ему руку или дают пять, девочки обнимают его или прижимаются головой к плечу. Жак улыбается каждому ученику.

Большинство из этих детей растет так же, как рос он сам: уличные перестрелки, домашнее насилие, кровопролития в переулках и во дворах. Он знает, что из-за такой обстановки его ученики живут в постоянном страхе, который день за днем убавляет силу духа.

В 2016 году было проведено небольшое исследование, показавшее, что из 26 учеников в классе 16 были свидетелями перестрелки, избиения или поножовщины, 15 перенесли убийство близкого человека, а 10 видели убийство своими глазами. Школе было важно найти такого учителя, как Жак, который был бы лично знаком с переживаниями учеников.

Сначала Жака взяли на неполный рабочий день, но теперь он полноценный член школьного коллектива. Он оказывает своим ученикам отличную эмоциональную поддержку и мотивирует их развиваться. Но не со всеми детьми легко работать.

Жак рассказал о своем 14-летнем ученике, который был ранен в перестрелке и видел, как застрелили его лучшего друга. Теперь у ребенка травма — он злится и срывается на всех. Жак каждый день разговаривал с мальчиком, пытаясь направить его в правильное русло, но он не слушал. Однажды школьник сказал ему, что хочет все бросить и пойти продавать наркотики. Через несколько недель он так и поступил, в школе его больше не видели.

Жак был воспитан одной матерью. Люди в их районе очень сплоченные, но общество гнило изнутри из-за нищеты и преступности. Жаку было всего 7 лет, когда его старшего брата застрелили из-за игры в кости. В 11 лет он впервые стал свидетелем убийства — Жак играл в футбол с друзьями, когда во двор вбежали двое мужчин, один преследовал другого.

«Он просто убегал от него, но потом устал бежать, обернулся и выстрелил ему в шею. Мы увидели, как хлынула кровь».

В ту ночь Жак лежал в ванной, снова и снова проворачивая в голове увиденные события.

«Что, если бы это был я? Я пытался поговорить с друзьями об этом, но они смеялись. Смеяться над ситуацией было проще всего. Мы не знали, как можно нормально на это реагировать».

Примерно в это же время Жак впервые столкнулся с наркотиками. Он и его друзья играли на улице, когда один из местных наркоторговцев побежал через дворы от полицейских, по дороге он выкидывал свертки из карманов. Там была и марихуана, и кокаин, и героин. Жак и его друзья ничего не знали о наркотиках, они были детьми, но они быстро научились.

Бреннан Жак, центральный в первом ряду, 1999 год Жак играл в местной футбольной команде, был очень целеустремленным, и никто не ожидал, что он свяжется с наркотиками. Со временем он занялся и их продажей, причем все это было еще до достижения им подросткового возраста.

Почти все его окружение было вовлечено в различные преступные схемы, в том числе и братья, так что подобный род деятельности казался вполне естественным. Жак не воспринимал это всерьез, пока у него не родилась дочь — на тот момент он учился в старшей школе.

Он понял, что нужно содержать семью, а обычная работа не могла покрыть всех расходов. Сначала наркотики были его подработкой, но большие деньги слишком манили, и вскоре это стало его основным родом деятельности.

«За неделю я легко мог заработать 50 тысяч долларов и не собирался отказываться от таких денег».

Все изменилось в 2009 году. В июне его брата арестовали как соучастника убийства — он был приговорен к 12 годам тюрьмы. В этот момент Жак понял, что надо менять свою жизнь, иначе все плохо закончится. Но ничего не поменял.

Два месяца спустя к нему в квартиру постучали федеральные агенты. Они нашли почти 750 граммов кокаина и 30 тысяч долларов наличными. Это был его первый арест — Жака приговорили к 5 годам тюрьмы.

Через 3 месяца после ареста застрелили племянника Жака, ему было всего 19 лет. Жак понял, что он проиграл. Он не смог стать одним из тех крутых торговцев наркотиками, которые уходят в отставку молодыми и богатыми. Он оказался в тюрьме, когда ему было 22, и чувствовал себя ужасно.

Однажды Жак показал сокамернику фотографию дочери, которой тогда было 5 лет. Мужчина, отбывавший пожизненное наказание, взглянул на фото и отдал его обратно. «Я никогда не вернусь домой и не увижу своих детей, — сказал он. — Я никогда их не увижу. Такой жизни ты хочешь? Ты молод, и на воле тебя ждут другие возможности. Так что ты собираешься делать?»

Жак понял, что в своей прежней жизни он не знал ничего, кроме наркотиков. Но теперь он осознал, что у него есть дочь и он хочет присутствовать в ее жизни.

Перед освобождением Жак позвонил своему другу, который работал управляющим в ресторане, и попросил помощи с трудоустройством. Тот согласился. Кстати, Жак до сих пор подрабатывает в ресторане после школы. А еще бывший наркоторговец поступил в университет, где изучал математику. Университет он окончил и получил диплом хорошиста.

«Я никогда не был глупым, но принимал тупые решения».

После окончания университета Жак подал заявление в школу на позицию учителя, но даже не надеялся, что его возьмут. Но 1 августа 2017 года он вышел на работу.

Больше всех за Жака радовалась его мама, ведь еще в 2009 году все четыре ее сына, оставшихся в живых, сидели в тюрьме. Она устроила вечеринку в его честь.

Теперь Жак хочет своим примером помочь следующим поколениям. Он знает, что жестокость и преступления, окружающие этих детей, не определяют их судьбу. Он сам тому пример.