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Пермский предприниматель получил условный срок за ЧП во время репетиции фестиваля хоров
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Пермский предприниматель получил условный срок за ЧП во время репетиции фестиваля хоров 

ТАСС 47 минут назад
ПЕРМЬ, 5 июля. /ТАСС/. Пермский предприниматель, который установил конструкцию сцены, упавшую на детей во время репетиции фестиваля хоров в мае 2017 года в Перми, осужден на три года условно и приговорен к штрафу в 50 тыс. рублей. Суд признал его виновным в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщение об этом появилось в четверг на сайте Следственного управления СКР по Пермскому краю.
"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», — говорится в сообщении на сайте.
Судом установлено, что предприниматель дал незаконное указание подчиненным не монтировать и не укреплять опору конструкции сцены, на которых были подвешены акустические системы во время установки сцены для фестиваля хоров. И во время репетиции от сильного ветра одна из звуковых башен упала на детей — участников мероприятия, говорится в сообщении СКР по Пермскому краю.
Ранее сообщалось, что обрушение части сцены произошло 24 мая 2017 года около 11:30 мск возле ДК им. Солдатова во время репетиции «Битвы хоров» в рамках Дней славянской письменности. Из-за сильного порыва ветра и слабого крепления упала звуковая конструкция.
В результате пострадали 10 человек, в том числе восемь детей. Родители пострадавших детей получили по 200 тыс. рублей компенсации из краевого бюджета, девочка, которая пострадала больше всех, — 400 тыс. рублей".
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