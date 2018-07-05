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В Балашовском районе в Хопре утонула 15-летняя девочка
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В Балашовском районе в Хопре утонула 15-летняя девочка 

САРАТОВ24 47 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Несчастный случай произошел в посёлке Пинеровка Балашовского района. Как сообщает портал «ЧП-Саратов», в Хопре утонула 15-летняя девочка. По предварительной информации, компания подростков гуляла возле реки. Зайдя в воду, девочка провалилась в яму, уйдя под воду с головой. При попытке выбраться, она схватилась за ногу подруги, но та испугалась и убежала. Находившийся с ними мальчик позвал на помощь отдыхавших поблизости взрослых, однако те уехали. В результате девочка погибла. Ее тело нашли на глубине трех метров и в 100 метрах от берега. Водолазы балашовской службы спасения извлекли тело погибшей.
Тело передано следственно-оперативной группе. Обстоятельства гибели подростка устанавливаются.
Напомним, накануне стало известно ещё об одном погибшем. Его нашли в водоёме посёлке Жасминный. Сегодня в селе Ножкино Петровского района в пруду был обнаружен утонувший мужчина в возрасте около 65-70 лет. Предполагается, что он был рыбаком.
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