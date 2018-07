Хайди Клум опубликовала кадры романтического свидания с Томом Каулитцем

Модель и актриса Хайди Клум ву своем Instagram опубликовала романтические кадры прогулки и свидания со своим бойфрендом гитаристом знаменитого немецкого коллектива Tokio Hotel Томом Каулитцем.

Не так давно папарацци застали парочку за обнимашками во время отдыха на пляже.

На этот раз пара была поймана в Нью-Йорке во время прогулки с ее дочерью Лу (дочь от певца Сила). А вечером Клум и Каутлиц устроили свидание в Эмпайр-стейт-билдинг — 103-этажный небоскреб на Манхэттене, где в обнимку встретили рассвет.

Just you and I ❤️ Watching the sunrise this morning from the @empirestatebldg #ESBSunrise #selftimer #selbstauslöser

Источник