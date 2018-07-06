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Цикл интерактивных мастер-классов запустили для детей из Московского
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Цикл интерактивных мастер-классов запустили для детей из Московского 

Новые Округа 2 часа назад
Для детей поселения Московский запустили цикл интерактивных занятий на тему культуры безопасности. Первый мастер-класс состоялся 5 июля.
Площадкой для проведения занятия стал Центр социального обслуживания «Московский».
Мастер-класс прошел в сюжетно игровой форме, сообщили на официальной странице ЦСО в социальных сетях. В рамках занятия «Код твоей безопасности» ребята приобрели теоретические и практические навыки, которые помогут им избежать различных чрезвычайных ситуаций.
Отметим, что данный интенсив реализуют в рамках программы городского отдыха для детей «Московская смена».
Кстати, мастер-класс по вышиванию лентами провели для пожилых жителей Московского.
Читайте новости ТиНАО на сайте газеты «Новые округа».
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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