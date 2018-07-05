Готовимся к лету — пошаговая инструкция по установке москитных сеток

Лето уже не за горами. Совсем скоро станет тепло, свежо и солнечно, но при этом появятся неизбежные спутники данного времени года: насекомые, пыль и пух. Надежной защитой от них являются москитные сетки, без которых невозможно представить себе современные металлопластиковые окна. Сетка может поставляться как в комплекте с окнами, так и отдельно. В данной статье мы рассмотрим вариант установки москитной сетки после монтажа оконных блоков, так как он поможет существенно сократить финансовые затраты, а особых хлопот не доставит.

Стандартная москитная сетка представляет собой алюминиевый профиль, на который натянуто сетчатое мелкоячеистое полотно, как правило, серого оттенка. Такой цвет имеет ряд преимуществ: он аналогичен с цветом окна, и не диссонирует с окружающим интерьером.

Плотность сетки имеет несколько назначений: это, во-первых, защита жилья и его хозяев от проникновения мошек, комаров, мух и иных насекомых. Даже если гнус не кусается, то его назойливое жужжание способно вывести из себя даже самого спокойного человека.

Во-вторых, полотно препятствует проникновению в дом мусора, пыли, мелких частиц растений, который могут спровоцировать появление аллергических реакций.

В-третьих, если в квартире имеются домашние животные, то подобного рода сетка в значительной степени обезопасит их от выпадения. Летняя жара вызывает желание открыть нараспашку окна и проветрить помещение, запустив свежий воздух, создав легкий сквознячок. При наличии сетки можно не опасаться того, что питомец вывалится на улицу.

В-четвертых, процесс ухода за сеткой весьма прост: достаточно снять ее, промыть мягкой губкой мыльным раствором, просушить и поставить на прежнее место.

Существует несколько видов москитных сеток, отличающихся друг от друга способами крепления, стоимостью и конфигурацией:

— рулонная;

— раздвижная каркасная конструкция;

— съемная конструкция на каркасе из прочной рамы;

— конструкция с креплением на скотче или магнитной ленте.

Также встречаются сетки с нанесенным специальным пылезащитным составом и особо прочные сетки — с защитой от когтей домашних животных, которые способны выдерживать большую нагрузку.

У каждого вида защитных изделий есть свои плюсы и минусы. Например, рулонная сетка является недолговечной и не отличается прочностью.

Раздвижная каркасная конструкция состоит из двух половинок, открывающихся при давлении. Для этого устанавливаются специальные направляющие, служащие для регулировки и перемещения створок. Как правило, возводят подобного рода конструкции на балконах и террасах.

Сетка, расположенная на прочном пластиковом каркасе, считается классическим вариантом, и может быть размещена как на окнах, так и на дверях.

Вариант москитной сетки на магнитах (или на липкой двусторонней ленте) является универсальным из-за того, что возможно ее исполнение в любом, даже самом нестандартном, размере. Отдельным преимуществом считается простота монтажа: для закрепления полотна нужно просто снять защитную пленку и зафиксировать сетку к металлопластиковому окну.

Крепления москитной сетки зависят от выбранного типа:

— «ушки»;

— петли;

— штифты плунжерные;

— крепления z-образной формы.

Последний вариант крепления (z-образный) весьма распространен, прост и надежен. Особый плюс его в том, что нет необходимости делать отверстия в металлопластиковой или деревянной раме. Основной недостаток заключается в том, что не обеспечивается стопроцентное прилегание сетки к раме, из-за чего пыль и мелкие насекомые проникают в жилище.

Штифты вкручиваются в оконную раму, и сетка прилегает более чем плотно, обеспечивается надежность крепления.

Петли в качестве крепления используются тогда, когда сетка устанавливается на дверь.

Для установки москитной сетки понадобится:

1. Произвести замер свободного проема сначала по горизонтали, потом по вертикали. К полученным размерам в зависимости от типа выбранного крепления прибавляются несколько миллиметров:

— z-образное крепление потребует добавления около 50 мм с каждой стороны;

— штифты — 2 мм;

— если крепление происходит на кронштейны, то к ширине прибавляется 50 мм, а к высоте — 18 мм.

2. Следующий шаг — нанесение разметки для крепежа. Для окон стандартного размера достаточно будет четырех элементов, для больших окон — восемь.

3. После нанесения разметки в раме москитной сетки дрелью просверливаются отверстия.

4. Крепления прикладываются к раме и закручиваются шурупами.

5. Необходимо нанести еще разметку для крепления держателей. Для этого снимаются замеры по вертикали, полученная цифра делится пополам. Таким образом вычисляется точка крепления.

6. Держатели вкручиваются в каркас сетки при помощи шурупов.

Следующий этап работ — «вставка» москитной сетки в окно.

1. Крепежный элемент приводится в положение «от себя».

2. Полотно берется за держатели и выводится за окно, после чего заводится обратно. Сетка вставляется в паз верхнего крепежа, притягивается к себе и опускается в нижний паз. Одной рукой рама удерживают, а второй поворачивают крепления для ее фиксации.

Существует иной способ монтажа защитных конструкций — внутренне крепление:

1. Просверливаются отверстия по периметру оконного проема.

2. Производится фиксация крепежных элементов.

3. Устанавливаются ручки посередине сетки.

4. Сетка заводится сверху за окно для установки в пазы ее нижней части.

5. Полотно опускается и выравнивается в проеме.