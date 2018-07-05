Лето уже не за горами. Совсем скоро станет тепло, свежо и солнечно, но при этом появятся неизбежные спутники данного времени года: насекомые, пыль и пух. Надежной защитой от них являются москитные сетки, без которых невозможно представить себе современные металлопластиковые окна. Сетка может поставляться как в комплекте с окнами, так и отдельно. В данной статье мы рассмотрим вариант установки москитной сетки после монтажа оконных блоков, так как он поможет существенно сократить финансовые затраты, а особых хлопот не доставит.
Стандартная москитная сетка представляет собой алюминиевый профиль, на который натянуто сетчатое мелкоячеистое полотно, как правило, серого оттенка. Такой цвет имеет ряд преимуществ: он аналогичен с цветом окна, и не диссонирует с окружающим интерьером.
Плотность сетки имеет несколько назначений: это, во-первых, защита жилья и его хозяев от проникновения мошек, комаров, мух и иных насекомых. Даже если гнус не кусается, то его назойливое жужжание способно вывести из себя даже самого спокойного человека.
Во-вторых, полотно препятствует проникновению в дом мусора, пыли, мелких частиц растений, который могут спровоцировать появление аллергических реакций.
В-третьих, если в квартире имеются домашние животные, то подобного рода сетка в значительной степени обезопасит их от выпадения. Летняя жара вызывает желание открыть нараспашку окна и проветрить помещение, запустив свежий воздух, создав легкий сквознячок. При наличии сетки можно не опасаться того, что питомец вывалится на улицу.
В-четвертых, процесс ухода за сеткой весьма прост: достаточно снять ее, промыть мягкой губкой мыльным раствором, просушить и поставить на прежнее место.
Существует несколько видов москитных сеток, отличающихся друг от друга способами крепления, стоимостью и конфигурацией:
— рулонная;
— раздвижная каркасная конструкция;
— съемная конструкция на каркасе из прочной рамы;
— конструкция с креплением на скотче или магнитной ленте.
Также встречаются сетки с нанесенным специальным пылезащитным составом и особо прочные сетки — с защитой от когтей домашних животных, которые способны выдерживать большую нагрузку.
У каждого вида защитных изделий есть свои плюсы и минусы. Например, рулонная сетка является недолговечной и не отличается прочностью.
Раздвижная каркасная конструкция состоит из двух половинок, открывающихся при давлении. Для этого устанавливаются специальные направляющие, служащие для регулировки и перемещения створок. Как правило, возводят подобного рода конструкции на балконах и террасах.
Сетка, расположенная на прочном пластиковом каркасе, считается классическим вариантом, и может быть размещена как на окнах, так и на дверях.
Вариант москитной сетки на магнитах (или на липкой двусторонней ленте) является универсальным из-за того, что возможно ее исполнение в любом, даже самом нестандартном, размере. Отдельным преимуществом считается простота монтажа: для закрепления полотна нужно просто снять защитную пленку и зафиксировать сетку к металлопластиковому окну.
Крепления москитной сетки зависят от выбранного типа:
— «ушки»;
— петли;
— штифты плунжерные;
— крепления z-образной формы.
Последний вариант крепления (z-образный) весьма распространен, прост и надежен. Особый плюс его в том, что нет необходимости делать отверстия в металлопластиковой или деревянной раме. Основной недостаток заключается в том, что не обеспечивается стопроцентное прилегание сетки к раме, из-за чего пыль и мелкие насекомые проникают в жилище.
Штифты вкручиваются в оконную раму, и сетка прилегает более чем плотно, обеспечивается надежность крепления.
Петли в качестве крепления используются тогда, когда сетка устанавливается на дверь.
Для установки москитной сетки понадобится:
1. Произвести замер свободного проема сначала по горизонтали, потом по вертикали. К полученным размерам в зависимости от типа выбранного крепления прибавляются несколько миллиметров:
— z-образное крепление потребует добавления около 50 мм с каждой стороны;
— штифты — 2 мм;
— если крепление происходит на кронштейны, то к ширине прибавляется 50 мм, а к высоте — 18 мм.
2. Следующий шаг — нанесение разметки для крепежа. Для окон стандартного размера достаточно будет четырех элементов, для больших окон — восемь.
3. После нанесения разметки в раме москитной сетки дрелью просверливаются отверстия.
4. Крепления прикладываются к раме и закручиваются шурупами.
5. Необходимо нанести еще разметку для крепления держателей. Для этого снимаются замеры по вертикали, полученная цифра делится пополам. Таким образом вычисляется точка крепления.
6. Держатели вкручиваются в каркас сетки при помощи шурупов.
Следующий этап работ — «вставка» москитной сетки в окно.
1. Крепежный элемент приводится в положение «от себя».
2. Полотно берется за держатели и выводится за окно, после чего заводится обратно. Сетка вставляется в паз верхнего крепежа, притягивается к себе и опускается в нижний паз. Одной рукой рама удерживают, а второй поворачивают крепления для ее фиксации.
Существует иной способ монтажа защитных конструкций — внутренне крепление:
1. Просверливаются отверстия по периметру оконного проема.
2. Производится фиксация крепежных элементов.
3. Устанавливаются ручки посередине сетки.
4. Сетка заводится сверху за окно для установки в пазы ее нижней части.
5. Полотно опускается и выравнивается в проеме.