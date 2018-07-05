Ещё
О куклах-оберегах расскажут в досуговом клубе неподалеку от Дмитровского района
Далее:
Читайте также:
Ещё

О куклах-оберегах расскажут в досуговом клубе неподалеку от Дмитровского района 

Управа района Дмитровский города Москвы 29 минут назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Ко Дню семьи, любви и верности в досуговом клубе «Огонек» неподалеку от Дмитровского района состоится творческое занятие. Как сообщила художественный руководитель клуба Елизавета Говорова, 7 июля гостям расскажут об истории праздника, а также о куклах-оберегах, существовавших на Руси. Во время практической части все желающие попробуют изготовить собственный талисман.
— К участию приглашаются дети от шести лет вместе с родителями. Мастер-класс подойдет для всех, — поделилась Говорова. — Материалы предоставляются нашим клубом, с собой ничего приносить не нужно.
Занятие начнется в 13.00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.
Напомним, клуб «Огонек» располагается по адресу улица Зеленоградская, дом 33а. (мю)
Управа района Дмитровский города Москвы: последние новости
Гостей центра «Радуга» на Дмитровке познакомили с правилами дорожного движения Сеанс группового творчества устроят для юных жителей Дмитровского района Частную коллекцию дымковской игрушки представили вниманию зрителей неподалеку от Дмитровского района
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живется дочке геев-миллионеров93
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее14
Псевдобеременная блогер провела эксперимент в метро5
Люди, которые перестарались с пластикой
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках13
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
00:54
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее
Звёзды
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение