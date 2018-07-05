О куклах-оберегах расскажут в досуговом клубе неподалеку от Дмитровского района

Ко Дню семьи, любви и верности в досуговом клубе «Огонек» неподалеку от Дмитровского района состоится творческое занятие. Как сообщила художественный руководитель клуба Елизавета Говорова , 7 июля гостям расскажут об истории праздника, а также о куклах-оберегах, существовавших на Руси. Во время практической части все желающие попробуют изготовить собственный талисман.

— К участию приглашаются дети от шести лет вместе с родителями. Мастер-класс подойдет для всех, — поделилась Говорова. — Материалы предоставляются нашим клубом, с собой ничего приносить не нужно.

Занятие начнется в 13.00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

Напомним, клуб «Огонек» располагается по адресу улица Зеленоградская, дом 33а. (мю)