Фото мамы Татьяны Навки подверглось жесткой критике в сети

@tatiana_navkaФото мамы Татьяны Навки подверглось жесткой критике в сетиТатьяна Навка (43) продолжает делиться фотографиями из отпуска. Компанию ей составляет младшая дочь Надя и мама спортсменки Раиса Анатольевна. Семья отдыхает в Крыму. На снимках Навки с каникул практически никогда нельзя увидеть ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — вероятно, со своим жестким графиком он не может позволить себе такую роскошь. Однако фолловеры часто позволяют себе критику в адрес семьи Татьяны Навки. Некоторым пользователям кажется, что спортсменка слишком часто отдыхает и выставляет напоказ свое материальное положение. Теперь вот критике подверглась фотография фигуристки с мамой.

@tatiana_navka

Хейтеры намекнули на то, что матери Татьяны не помешает сесть на диету. Фолловеры пишут: «Татьяна, может вашей маме тоже заняться йогой и сесть на диету?», «Мама красивая, конечно, но есть лишний вес. А ведь есть все возможности заняться собой!», «Да уж, момя мама на 20 кг худее, а и то стесняется купальник надевать!». Татьяна Навка не стала вступать в дискуссию и оставила язвительные комментарии без ответа. Что касается диеты, то сама Татьяна Навка не раз рассказывала, что старается есть небольшими порциями, не отказывая себе при этом в десертах. На днях она опубликовала снимок, который ясно доказывает: олимпийская чемпионка любит и позволяет себе сладкое! Просто на следующий день она обязательно отрабатывает лишние калории в зале или на пробежке.

А тем временем Меган Маркл перестала общаться с отцом после его скандального интервью.

@tatiana_navka