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Фото мамы Татьяны Навки подверглось жесткой критике в сети
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Фото мамы Татьяны Навки подверглось жесткой критике в сети 

Лиза 24 минуты назад
Фото: Лиза
@tatiana_navkaФото мамы Татьяны Навки подверглось жесткой критике в сетиТатьяна Навка (43) продолжает делиться фотографиями из отпуска. Компанию ей составляет младшая дочь Надя и мама спортсменки Раиса Анатольевна. Семья отдыхает в Крыму. На снимках Навки с каникул практически никогда нельзя увидеть ее супруга, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — вероятно, со своим жестким графиком он не может позволить себе такую роскошь. Однако фолловеры часто позволяют себе критику в адрес семьи Татьяны Навки. Некоторым пользователям кажется, что спортсменка слишком часто отдыхает и выставляет напоказ свое материальное положение. Теперь вот критике подверглась фотография фигуристки с мамой.
@tatiana_navka
Хейтеры намекнули на то, что матери Татьяны не помешает сесть на диету. Фолловеры пишут: «Татьяна, может вашей маме тоже заняться йогой и сесть на диету?», «Мама красивая, конечно, но есть лишний вес. А ведь есть все возможности заняться собой!», «Да уж, момя мама на 20 кг худее, а и то стесняется купальник надевать!». Татьяна Навка не стала вступать в дискуссию и оставила язвительные комментарии без ответа. Что касается диеты, то сама Татьяна Навка не раз рассказывала, что старается есть небольшими порциями, не отказывая себе при этом в десертах. На днях она опубликовала снимок, который ясно доказывает: олимпийская чемпионка любит и позволяет себе сладкое! Просто на следующий день она обязательно отрабатывает лишние калории в зале или на пробежке.
А тем временем Меган Маркл перестала общаться с отцом после его скандального интервью.
@tatiana_navka
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