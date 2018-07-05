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Татьяна Навка с дочкой впервые полетали с парашютом
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Татьяна Навка с дочкой впервые полетали с парашютом 

Letidor.ru 25 минут назад
Фото: Letidor.ru
Звезда поделилась в личном блоге впечатлениями.
Младшая дочь спортсменки, светской львицы, супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяны Навки, трехлетняя Надежда совершила свой первый полет с парашютом. Об этом публике сообщила сама звездная мама. Разумеется, спортсменка летала вместе с дочкой — и для знаменитости этот полет также стал дебютным.
Несмотря на мое бесстрашие, я впервые летала на парашюте. И, конечно, благодаря Надюше моя мечта осуществилась. Как сказала Надя: «Ой, мамочка, у меня сердце сейчас испугалось!» Но ощущения мы испытали волшебные, конечно!
— эмоционально поделилась впечатлениями с поклонниками Татьяна Навка в личном Instagram, а также опубликовала серию фотоснимков полета с парашютом.
Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)
5 Июл 2018 в 3:01 PDT  Напомним, Татьяна Навка — уже дважды мама: в браке с экс-возлюбленным Александром Жулиным в 2000 году родилась ее старшая дочь Александра. В 2014 году на свет появилась ее вторая дочь Надежда, отец девочки — муж фигуристки, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
К слову, недавно спортсменка сообщила, что ее маленькая дочь уже просит родить ей братика.
Фото: Instagram
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