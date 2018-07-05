В Самаре врач-анестезиолог отделался ограничением свободы за смерть 5-летнего мальчика

Врач признал свою вину

В четверг, 5 июля, Октябрьский районный суд Самары вынес приговор по резонансному делу врача-анестезиолога Александра Шевалиева. Его признали виновным в причинении смерти 5-летнему мальчику по неосторожности.

Инцидент произошел 23 июля прошлого года. 5-летний мальчик пришел с родителями в платную клинику лечить зубы. Анестезиолог Александр Шевалиев проводил ему процедуру обезболивания. Врач рассказал, что подобрал трубку, которая помогала бы ребенку дышать, по всем правилам ввёл её в носоглотку, потом сделал укол. Однако в этот момент у маленького пациента начал падать пульс, и медик начал реанимировать малыша. К сожалению, это ему не удалось.

Судебная экспертиза показала, что мальчик умер из-за повреждения трахеи. Специалисты установили, что в момент операции врач не закрепил пластырем интубационную трубку и использовал инструменты, не предназначенные для пациентов-детей. Из-за этого трубка пробила трахею малыша.

Свою вину врач признал. Но на заседании он попросил суд не лишать его возможности работать врачом.

— Медицинская практика для меня очень важна. Не лишайте меня работы, — сказал Александр Шевалиев.

Также, по словам врача, несмотря на протесты со стороны родителей погибшего мальчика, он попытался компенсировать их утрату и буквально вчера перевел им денежную сумму с помощью почтового перевода. Это сыграло свою роль в назначении наказания мужчине.

— Шевалиев оказал ненадлежащую медицинскую помощь. Его вина в причинение смерти по неосторожности является доказанной. У Шевалиева есть ребёнок, жена, ранее он не был судим. Кроме того, суд принял во внимание смягчающие обстоятельства в виде добровольно выплаченной компенсации в размере 50 тысяч рублей. С учётом всех обстоятельств суд считает невозможным сохранить за ним права заниматься врачебной деятельностью. Виновному назначали наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Ему запрещено выезжать за пределы Самары. Также он должен каждый месяц отмечаться. Суд лишает мужчину права заниматься врачебной деятельностью на 1 год 6 месяцев, — сказала в завершении заседания судья.

Суд наказал и стоматологическую клинику, в которой умер ребенок. Организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей. Также представители клиники выплатили 2 миллиона рублей родителям малыша за причиненный моральный вред.