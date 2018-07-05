Ещё
В мясе цыплят-бройлеров ржевской птицефабрики обнаружили листерии и сальмонеллы
Далее:
Читайте также:
Ещё

В мясе цыплят-бройлеров ржевской птицефабрики обнаружили листерии и сальмонеллы 

tvernews.ru 26 минут назад
Управление Россельхознадзора по Тверской области сообщает, что в июне 2018 года сотрудники Управления по Владимирской области в ЗАО «Хаме Фудс» (Владимирская область) взяли пробы продукции из мяса цыплят-бройлеров производства ООО «Дантон-Птицепром» (Тверская область, Ржевский район, п. Есинка).
По результатам лабораторных исследований, в пробе полуфабриката из мяса птицы филе грудной части цыпленка-бройлера без кожи выявлено превышение показателей по листериям и сальмонеллам. Россельхознадзора принимаются меры по изъятию из оборота некачественной продукции.
Напомним, ранее Управление в пробах продукции ООО «Дантон-Птицепром» уже выявляло аналогичные несоответствия требованиям безопасности пищевой продукции, что свидетельствует о нарушениях санитарных правил, технологического режима изготовления, сроков и температурных режимов хранения пищевых продуктов.
tvernews.ru: последние новости
В Тверской области в больнице трещины в стенах заклеивают скотчем Устанавливается личность погибшего мужчины. Тело нашли в лесу в Тверской области Стены тверского Спасо-Преображенского собора выросли на 12 метров
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живется дочке геев-миллионеров93
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее14
Псевдобеременная блогер провела эксперимент в метро5
Люди, которые перестарались с пластикой
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках13
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
00:54
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее
Звёзды
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение