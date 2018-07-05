В мясе цыплят-бройлеров ржевской птицефабрики обнаружили листерии и сальмонеллы

Управление Россельхознадзора по Тверской области сообщает, что в июне 2018 года сотрудники Управления по Владимирской области в ЗАО «Хаме Фудс» (Владимирская область) взяли пробы продукции из мяса цыплят-бройлеров производства ООО «Дантон-Птицепром» (Тверская область, Ржевский район, п. Есинка).

По результатам лабораторных исследований, в пробе полуфабриката из мяса птицы филе грудной части цыпленка-бройлера без кожи выявлено превышение показателей по листериям и сальмонеллам. Россельхознадзора принимаются меры по изъятию из оборота некачественной продукции.

Напомним, ранее Управление в пробах продукции ООО «Дантон-Птицепром» уже выявляло аналогичные несоответствия требованиям безопасности пищевой продукции, что свидетельствует о нарушениях санитарных правил, технологического режима изготовления, сроков и температурных режимов хранения пищевых продуктов.