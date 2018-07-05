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Нижегородским дачникам помогут создать идеальный ландшафт
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Нижегородским дачникам помогут создать идеальный ландшафт 

В городе N 20 минут назад
Фото: В городе N
В Нижнем Новгороде 6 июля пройдет бесплатный мастер-класс для садоводов и дачников «Ландшафтный дизайн». Об этом сообщают организаторы мероприятия.
На мастер-классе участникам расскажут о том, как благоустроить дачный участок, ориентируясь на потребности и возможности хозяев, а также о том, как самому создать идеальный ландшафт.
Гости мастер-класса узнают о растениях, которые представлены в питомниках Нижегородской области, а также о современных тенденциях в сфере ландшафтного дизайна. В рамках занятия участники разработают дизайн своего участка, который впоследствии смогут постепенно реализовать.
Принять участие в мероприятие могут дачники и владельцы загородных участков, а также садоводы-любители и слушатели без опыта. Мастер-класс начнется в 9.00 в НРООИ «Социальная реабилитация» по адресу: Нижний Новгород, улица Васнецова, дом 21.
Напомним, нижегородцы получат «февроньки» в честь Дня семьи, любви и верности.
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