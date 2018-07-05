Нижегородским дачникам помогут создать идеальный ландшафт

В Нижнем Новгороде 6 июля пройдет бесплатный мастер-класс для садоводов и дачников «Ландшафтный дизайн». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

На мастер-классе участникам расскажут о том, как благоустроить дачный участок, ориентируясь на потребности и возможности хозяев, а также о том, как самому создать идеальный ландшафт.

Гости мастер-класса узнают о растениях, которые представлены в питомниках Нижегородской области, а также о современных тенденциях в сфере ландшафтного дизайна. В рамках занятия участники разработают дизайн своего участка, который впоследствии смогут постепенно реализовать.

Принять участие в мероприятие могут дачники и владельцы загородных участков, а также садоводы-любители и слушатели без опыта. Мастер-класс начнется в 9.00 в НРООИ «Социальная реабилитация» по адресу: Нижний Новгород, улица Васнецова, дом 21.

Напомним, нижегородцы получат «февроньки» в честь Дня семьи, любви и верности.