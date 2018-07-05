Особенности покраски деревянных домов

Дерево — один из самых популярных материалов, используемых как для основных строительных работ, так и в качестве отделки. Покраска деревянного дома может понадобиться не только в процессе постройки нового здания, но и во время реставрации старого. Даже для этого, казалось бы, простого действия важна определенная технология и последовательность. Недаром некоторые дома стоят после покраски много лет, и внешнее покрытие не утрачивает своих свойств, а другие постройки спустя год или два начинают терять свой внешний вид.

Если на здании появились первые признаки старения, которому, к сожалению, подвержены многие естественные материалы, например, краска потрескалась, фасад облупился, древесина начала темнеть, то самое время взяться за кисть.

На скорость старения влияют многие факторы:

— ультрафиолет;

— перепад температур;

— воздействие негативных факторов окружающей среды;

— воздействие микрофлоры и насекомых;

— воздействие влаги — один из наиболее страшных врагов древесины.

Покраска — это альтернатива иным вариантам внешней отделки зданий, отличающаяся своей дешевизной и простотой.

Как защитный слой краску стали использовать относительно недавно, несмотря на то, что строительство деревянных домов ведется уже несколько веков. Очевидно, далеко не любой состав обладает таким свойством. Разработаны специальные пропитки, спасающие древесину от прямых солнечных лучей, не пропускающие воду, тем самым сохраняя цвет и защищая поверхность от гниения, вредителей и паразитов.

Предварительная подготовка поверхности — один из наиболее важных этапов работ, оказывающий огромное влияние на конечный результат. Правильная и качественная подготовка улучшит адгезию краски и дерева, увеличив срок службы готового покрытия.

Для этого потребуется удалить с дерева пыль, мусор, иные посторонние «включения» путем промывания водой. Лучше всего воспользоваться пульверизатором и щеткой, что позволит тщательно убрать все ненужные элементы.

В случае, когда обрабатываемая поверхность имеет пораженные плесенью или грибком места, то их предварительно обрабатывают антисептиком, и лишь после этого промывают водой.

Если на плоскости видны шляпки от гвоздей или просматриваются иные металлические детали, их в обязательном порядке следует покрыть антикоррозийной грунтовкой.

После всех проделанных манипуляций рекомендуется закрыть фасад специальным укрывным материалом (например, полиэтиленом) не менее чем на 7 дней.

Следующий серьезный шаг — выбор подходящей краски.

Помимо хороших защитных характеристик, краска должна служить долго, чтобы не приходилось обновлять фасад каждые 2-3 года. На это влияет не только состав краски, но и качество подготовленной поверхности.

Покрытие для дерева можно разделить на несколько групп:

— антисептические составы;

— краски на масляной основе;

— краски на алкидной основе;

— краски на акриловой основе;

— краски на латексной основе.

Акриловые краски считаются наиболее долговечными — срок их службы составляет около 10 лет, далее идут алкидные — около 7 лет, масляные — 6 лет.

Антисептические составы, как уже упоминалось ранее, нужны для защиты древесины от плесени, грибков и других микроорганизмов, а также от влаги и иных атмосферных воздействий. Они имеют жидкую консистенцию, которая проникает вглубь дерева на 4-7 мм.

Антисептики подразделяются на две основные группы:

— лессирующие (полупрозрачные);

— покрывные (непрозрачные).

Первые составы позволяют сохранить природную красоту дерева в ее первозданном виде за счет своей прозрачности, а покрывные — скрывают текстуру материала, но подчеркивают рельефность.

Акриловые краски широко представлены на рынке и весьма популярны среди потребителей. Это неудивительно, ведь они имеют огромную цветовую палитру, отличаются удобством в работе и высокими эксплуатационными характеристиками.

Стоит отметить основные достоинства красок данного типа:

— атмосферостойкость;

— паропропускная способность.

Первая характеристика гарантирует защиту дерева от солнца, влаги и несильных механических повреждений, вторая же позволит дому «дышать», иначе говоря, будет пропускать свежий воздух внутрь помещения и «выводить» отработанный, создавая эффект микровентиляции.

Также акриловая краска отличается эластичностью, что позволяет ей покрывать сложные формы и не растрескиваться при усадке нового дома или расширения/сужения элементов из-за перепадов температур.

При покраске практически отсутствует запах, состав нетоксичен.

Наносить его лучше всего кистью, валиком или краскопультом.

Не требует много времени для высыхания.

Латексные краски обладают максимальной эластичностью, из-за чего образуют при нанесении плотную пленку, которая тщательнейшим образом защищает древесину от негативных воздействий окружающей среды.

Также следует отметить их высокую экологичность и гипоаллергенность.

Так как данный вид краски — это особый подвид акриловых красок, то они обладают аналогичными техническими характеристиками. Плюс к этому отличаются устойчивостью к различным бытовым химикатам.

При высыхании латексная краска образует весьма приятную фактуру, которая нивелирует все внешние дефекты поверхности, поэтому она будет идеальна при реставрации.

В продаже имеются глянцевый и матовый состав. Нужно помнить о том, что глянец подчеркивает все имеющиеся неровности и сколы, поэтому рекомендуем делать выбор в пользу матовых красок.

Масляные краски прекрасно проникают вглубь дерева, являются атмосферостойкими, но имеют один существенный недостаток — длительное время высыхания (от 24-х часов и больше). Это повышает риск того, что во время сушки на фасаде появятся волоски, пылинки, листа и насекомые.

Алкидные краски являются самыми недорогими из всех представленных на рынке. Отличаются быстротой высыхания, но из-за неспособности проникнуть глубоко внутрь дерева начинают рано отслаиваться. Возвращаться к покраске дома вам придется уже через 3-4 года.